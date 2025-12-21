Aarón Mercury denuncia robo y vandalismo a su camioneta

El influencer y creador de contenido Aarón Mercury denunció haber sido víctima de un robo y vandalismo a su camioneta.

Mercury compartió en sus historias de Instagram lo ocurrido, visiblemente afectado, mientras mostraba los vidrios rotos de su vehículo.

Que personas tan nefastas le rompieron su vidrio del carro al gatuno 😢#AaronMercury #AARONATION pic.twitter.com/HVeowOEnIA — itzel🤍 (@itzel_virii) December 19, 2025

Daños al vehículo

Mercury explicó que una persona desconocida rompió uno de los cristales de su camioneta cuando se encontraba estacionada.

“Me la hicieron, chavales, ahora sí me la hicieron”, expresó el influencer, quien señaló que no había objetos de valor en el interior, lo que lo llevó a pensar que el acto fue más por vandalismo que por un robo planeado.

Además, manifestó su frustración, ya que recientemente había llevado la camioneta al taller para arreglar los frenos.

Cámaras captan el robo

Horas después, Aarón Mercury difundió videos de cámaras de seguridad donde se observa a un hombre con sudadera gris, gorra verde y pantalón de mezclilla acercarse al vehículo, romper el cristal y sustraer objetos del interior.

El creador de contenido explicó que el sujeto incluso se retiró del lugar y regresó minutos después, lo que generó mayor indignación entre sus seguidores.

Objetos robados

Posteriormente, Mercury confirmó que el ladrón se llevó el estéreo y la pantalla del vehículo, aunque dejó otros objetos personales.

“Me robaron mi estéreo y mi pantallita, pero dejaron otras cosas”, detalló en entrevista con el periodista de espectáculos Gerardo Escareño.

A través de redes sociales, Aarón Mercury aseguró que revisará las grabaciones para identificar al responsable y exhibió el rostro del presunto ladrón, advirtiendo que no quedará impune.

El caso generó muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes exigieron mayor seguridad y justicia tras lo ocurrido.

