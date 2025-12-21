Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_12_21_T112007_728_a58bb01d2a
Escena

Aarón Mercury denuncia robo y vandalismo a su camioneta

El influencer Aarón Mercury denunció el robo y vandalismo de su camioneta y difundió videos del presunto responsable captado por cámaras

  • 21
  • Diciembre
    2025

El influencer y creador de contenido Aarón Mercury denunció haber sido víctima de un robo y vandalismo a su camioneta.

Mercury compartió en sus historias de Instagram lo ocurrido, visiblemente afectado, mientras mostraba los vidrios rotos de su vehículo.

Daños al vehículo

Mercury explicó que una persona desconocida rompió uno de los cristales de su camioneta cuando se encontraba estacionada.

“Me la hicieron, chavales, ahora sí me la hicieron”, expresó el influencer, quien señaló que no había objetos de valor en el interior, lo que lo llevó a pensar que el acto fue más por vandalismo que por un robo planeado.

Además, manifestó su frustración, ya que recientemente había llevado la camioneta al taller para arreglar los frenos.

Cámaras captan el robo

Horas después, Aarón Mercury difundió videos de cámaras de seguridad donde se observa a un hombre con sudadera gris, gorra verde y pantalón de mezclilla acercarse al vehículo, romper el cristal y sustraer objetos del interior.

El creador de contenido explicó que el sujeto incluso se retiró del lugar y regresó minutos después, lo que generó mayor indignación entre sus seguidores.

Objetos robados

Posteriormente, Mercury confirmó que el ladrón se llevó el estéreo y la pantalla del vehículo, aunque dejó otros objetos personales.

“Me robaron mi estéreo y mi pantallita, pero dejaron otras cosas”, detalló en entrevista con el periodista de espectáculos Gerardo Escareño.

A través de redes sociales, Aarón Mercury aseguró que revisará las grabaciones para identificar al responsable y exhibió el rostro del presunto ladrón, advirtiendo que no quedará impune.

El caso generó muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes exigieron mayor seguridad y justicia tras lo ocurrido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_12_20_T102735_571_67f207de87
César 'El Cachorro' Montes se casa en Guadalajara
joshua_vence_a_paul_c393e2c125
El boxeador británico Anthony Joshua sale victorioso vs Jake Paul
EH_UNA_FOTO_a9c9318d8b
Rescatan a menor tras quedar encerrada en un vehículo
publicidad

Últimas Noticias

sonora_calorr_invierno_53de10c94c
Hermosillo, Sonora, rompe récord histórico de calor en invierno
ine_credencial_votar_diciembre_vacaciones_2_22122022_78cf6d189c
INE suspenderá módulos de atención en fechas decembrinas
f2_3dccc40eb7
Impulsan autonomía de mujeres con taller de autoconstrucción
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×