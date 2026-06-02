Abogados de Lively y Baldoni se enfrentan de nueva cuenta en NY

La batalla legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni aún no ha terminado del todo.

Después de anunciar un acuerdo que evitó un juicio por las denuncias de Lively por ser presunta víctima de una campaña para manchar su reputación encabezada por el actor tras señalarlo de acoso sexual durante la película “It Ends With Us”, volvieron a los tribunales.

La defensa de la actriz de "Gossip Girl" trató de que un juez del tribunal de Nueva York obligara a Baldoni a pagar sus facturas legales, además de otras sanciones.

La contraparte representada por Ellyn Garofalo mencionó que Lively intentó dar “un rodeo” para sortear un juicio que se canceló cuando ambos aceptaron llegar a un acuerdo.

Aunque los términos financieros del acuerdo no se anunciaron públicamente, Garofalo indicó al tribunal que se resolvió sin que Baldoni y su productora “pagaran un centavo de los 300 millones de dólares en daños y perjuicios que ella exigía”.

Por ello, el abogado Michael Gottlieb sostiene que la demanda que Baldoni presentó contra Lively era precisamente el tipo de litigio que la ley de California fue diseñada para frenar.

Esta norma busca proteger a sobrevivientes de acoso sexual de disputas legales prolongadas y perjudiciales.

¿Cómo se originó este pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni?

Recordemos que Baldoni dirigió el drama romántico oscuro y lo protagonizó junto a Lively; negó haberla acosado u organizado una campaña de desprestigio. Afirmó que las quejas sobre su conducta fueron inventadas por Lively como parte de un esfuerzo por tomar el control creativo de la película.

En una declaración conjunta después de alcanzarse el acuerdo, ambas partes señalaron que coincidían en que las preocupaciones de Lively “merecían ser escuchadas” y que “siguen firmemente comprometidas con lugares de trabajo libres de impropiedades y de entornos improductivos”.

Ninguno de los actores estuvo presente en la audiencia ante el juez federal de distrito Lewis J. Liman en Nueva York.

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