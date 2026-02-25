Podcast
Harvey Weinstein cambia su defensa de cara a su tercer juicio

Para esta nueva etapa judicial, Weinstein contrató a los abogados Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos, integrantes de la firma Agnifilo Intrater

  • 25
  • Febrero
    2026

De cara a su tercer juicio por cargos de agresión sexual y violación, el exproductor de cine Harvey Weinstein renovó su equipo legal.

El proceso está previsto para iniciar en marzo en un tribunal de Nueva York, donde Weinstein, de 73 años, enfrentará nuevamente acusaciones relacionadas con la actriz Jessica Mann.

Para esta nueva etapa judicial, Weinstein contrató a los abogados Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos, integrantes de la firma Agnifilo Intrater.

Su anterior representación, el bufete Aidala Bertuna & Kamins, continuará trabajando en la apelación de otro caso correspondiente a 2025.

El abogado Aidala adelantó que se analizarán los “graves errores” en la reciente condena y expresó su confianza en que el fallo será revocado.

Estaba previsto que este día se realizara una audiencia para ultimar detalles del nuevo juicio por la presunta agresión sexual contra Jessica Mann; sin embargo, la diligencia fue pospuesta hasta la próxima semana.

En 2024, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la primera condena contra Weinstein —emitida en 2020 y que le imponía 23 años de prisión— al detectar errores en el proceso judicial, un caso que marcó el auge del movimiento #MeToo.

Trayectoria de la nueva defensa

Agnifilo y Kaplan también encabezan la defensa en el caso por asesinato en primer grado relacionado con el entonces director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, proceso que enfrenta en esta ciudad Luigi Mangione y cuyo juicio está programado para el 8 de junio.

Además, el veterano penalista Marc Agnifilo y Teny Geragos representaron al rapero Sean “Diddy” Combs en su proceso por presunto tráfico sexual y crimen organizado, según destacó la revista The Hollywood Reporter.

Agnifilo también ha defendido a figuras como Keith Raniere, líder de la secta NXIVM; Roger Ng, exbanquero de Goldman Sachs; Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario Internacional, y Martin Shkreli, conocido como el “Pharma Bro”.


