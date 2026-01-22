Refuerza Federación defensa de mexicanos ante redadas del ICE

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que su gobierno ha expresado de manera reiterada su inconformidad por el trato a los mexicanos en Estados Unidos, en un contexto de operativos migratorios cada vez más agresivos.

“Hemos manifestado en todos los foros… que no estamos de acuerdo con ello. Las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen de manera honesta al desarrollo de su país y al de México”, declaró en conferencia.

Subrayó que la comunidad migrante no solo apoya con remesas, sino con trabajo directo en sectores clave de la economía estadounidense.

“Si Estados Unidos es lo que es, también tiene que ver con el trabajo que hacen los mexicanos desde hace muchísimos años”, añadió.

Presencia histórica de comunidades mexicanas

Sheinbaum destacó que millones de connacionales llevan décadas viviendo en la Unión Americana y que existen ya varias generaciones de origen mexicano.

Al referirse a los poblanos radicados en la costa este, afirmó: “Hemos dicho que a Nueva York se le puede llamar Puebla York, porque ahí hay muchísimos poblanos”.

Más recursos para consulados y apoyo legal

La mandataria informó que se incrementó el presupuesto para fortalecer la protección consular y la asesoría jurídica a mexicanos detenidos en operativos migratorios.

“Cuando ocurre una situación como estas, los consulados de inmediato están en contacto con las y los mexicanos… y se apoya a través de terceros con abogados”, explicó.

Recordó además que en septiembre pasado se realizó un sorteo especial de la Lotería Nacional para reforzar estas tareas.

“Se aportaron alrededor de cien millones de pesos, que fueron utilizados directamente para fortalecer a los consulados en materia de protección”, puntualizó.

Compromiso permanente con los migrantes

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que su administración mantendrá la defensa de los connacionales como una prioridad en la relación bilateral con Washington, especialmente ante el endurecimiento de las acciones migratorias.

