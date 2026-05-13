Defensa de Ramón Ayala Jr. responde a acusaciones de agresión

La defensa legal de la familia del cantante Ramón Ayala ofreció una conferencia de prensa para responder públicamente a las acusaciones que enfrenta uno de los hijos del intérprete, señalado presuntamente por agresión física.

Durante el encuentro con medios de comunicación, los abogados aseguraron que el caso está siendo atendido conforme a los procedimientos legales correspondientes y señalaron que buscarán esclarecer los hechos mediante las instancias judiciales.

Como parte de las declaraciones presentadas por la defensa, se informó que músicos de la agrupación, integrantes del staff y personal del equipo de prensa de Ramón Ayala también rindieron testimonios como testigos a favor de Ramón Ayala Jr. y del resto de los integrantes del grupo.

De acuerdo con lo expuesto, todos coincidieron en que durante las giras existe un ambiente de convivencia familiar donde suelen predominar bromas pesadas y comentarios subidos de tono; sin embargo, afirmaron que este tipo de dinámicas nunca habían generado conflictos internos ni afectaciones entre los integrantes del equipo de trabajo.

Asimismo, señalaron que el ahora demandante nunca manifestó inconformidad o queja relacionada con algún comportamiento durante el tiempo que convivió con la agrupación.

La defensa también sostuvo que actualmente el debate de la parte demandante se ha desarrollado principalmente a través de medios de comunicación, mientras que —aseguran— aún no se ha aceptado una fecha formal para que el caso sea expuesto y discutido ante los tribunales correspondientes.

Los abogados reiteraron el llamado a respetar el debido proceso y evitar conclusiones anticipadas mientras continúan integrándose las investigaciones relacionadas con las acusaciones.

Hasta el momento, ni Ramón Ayala ni otros integrantes de la familia han emitido declaraciones amplias sobre la situación, aunque el tema ha generado atención entre seguidores y medios de espectáculos debido a la trayectoria y popularidad del llamado “Rey del Acordeón” dentro de la música regional mexicana.

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