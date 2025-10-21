Cerrar X
Abogados de Sean 'Diddy' Combs anuncian apelación de condena

Los abogados de Sean 'Diddy' Combs informaron a un tribunal federal de Estados Unidos que apelarán la condena y la sentencia del magnate del rap

  • 21
  • Octubre
    2025

Los abogados de Sean "Diddy" Combs informaron a un tribunal federal de Estados Unidos que apelarán la condena y la sentencia del magnate del rap, quien fue condenado a 50 meses de prisión.

La apelación fue presentada el lunes, y se espera que los documentos formales se entreguen próximamente.

Combs fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de otros dos cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Además, el juez Arun Subramanian le impuso una multa de 500,000 dólares y cinco años de libertad condicional.

Durante la audiencia de sentencia en septiembre, Combs expresó arrepentimiento: "Mis acciones fueron repugnantes, vergonzosas y enfermizas", y pidió disculpas a dos de las mujeres que testificaron en su contra, solicitando misericordia. Su defensa argumenta que apelarán tanto la condena como la sentencia.

El juicio, que comenzó tras su arresto en septiembre de 2024 y duró casi dos meses, atrajo atención internacional. Los fiscales alegaron que Combs utilizó su posición en la industria musical para dirigir lo que calificaron como una operación de tráfico sexual, presionando a mujeres cercanas a él a participar en encuentros con acompañantes masculinos.

Aunque fue absuelto de los cargos más graves, el fallo refleja la condena del tribunal por los delitos de transporte para prostitución, enviados como mensaje de responsabilidad ante el abuso hacia las mujeres.


