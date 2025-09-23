Cerrar X
Piden 14 meses de cárcel para Diddy tras condena en EUA

Los abogados del rapero Sean Combs, conocido como Diddy, solicitaron al juez que la sentencia en su contra no supere los 14 meses de prisión efectiva

Los abogados del rapero Sean Combs, conocido como Diddy, solicitaron al juez que la sentencia en su contra no supere los 14 meses de prisión efectiva, tras haber sido declarado culpable en julio por transporte para ejercer la prostitución.

En un documento presentado este lunes por la noche, la defensa encabezada por Marc Agnifilo pidió que, después de cumplir ese tiempo, el artista pueda acceder a libertad supervisada.

El equipo legal argumentó que el músico ya está pagando condena en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, considerado una de las “peores instalaciones federales del país”, donde permanece recluido desde septiembre de 2024.

Combs, de 55 años, enfrentó cargos por tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución, pero tras un juicio de dos meses fue hallado culpable únicamente de este último delito, el menos grave.

La defensa insistió en que el rapero debe ser sentenciado solo por el cargo por el que fue encontrado culpable.

“Sería ilegal y una perversión de la justicia condenarlo como si el jurado lo hubiera hallado responsable de los otros cargos”, señalaron.

El juez Arun Subramanian dictará sentencia el próximo 3 de octubre, mientras que la fiscalía tiene hasta el lunes para recomendar una condena, que podría llegar hasta los 20 años de prisión.

En apoyo a Diddy, la rapera Yung Miami, expareja del músico, envió una carta al juez describiéndolo como “cariñoso, genuino y solidario”, recordando que la ayudó a crecer personal y profesionalmente.

Durante el proceso, sus exparejas Cassie Ventura y una mujer identificada como Jane testificaron que el rapero las obligaba a participar en maratones sexuales y las agredía física y sexualmente.

Tras el veredicto, la defensa buscó la libertad bajo fianza, pero el juez la rechazó al considerar que Combs representaba un peligro para las víctimas.


