Sean 'Diddy' Combs critica documental 'vergonzoso' e 'ilegal'

Los representantes legales de Sean “Diddy” Combs criticaron con dureza el reciente documental de cuatro partes que examina la vida y las controversias del magnate del hip-hop.

El equipo legal afirma que la producción se basa en “imágenes robadas” y la califica como “una pieza vergonzosa” creada para alimentar el frenesí mediático que rodea al rapero.

Imágenes privadas y acusaciones de ilegalidad

El documental incluye grabaciones tomadas días antes del arresto de Combs en 2024, entre ellas conversaciones telefónicas con sus abogados y diálogos íntimos con su hijo Justin.

El portavoz del artista aseguró que ese material “nunca estuvo destinado a ser público” y que ninguna autorización fue otorgada para su uso.

De acuerdo con sus abogados, Combs lleva décadas recopilando archivos personales para contar su historia con su propia narrativa, por lo que consideran injusta e ilegal la apropiación de ese contenido.

Acusan motivación personal de 50 Cent

El comunicado también cuestiona que Curtis “50 Cent” Jackson funja como productor ejecutivo, asegurando que ha sido “un adversario de larga data con una venganza personal”.

La defensa considera una “afrenta innecesaria y profundamente personal” que la producción estuviera en manos de alguien que ha criticado públicamente a Combs durante años.

La directora Alexandria Stapleton declaró que el material fue obtenido legalmente y que su equipo cuenta con los derechos necesarios.

Añadió que se esforzaron por proteger la identidad del cineasta que entregó gran parte de las imágenes.

Jackson, por su parte, defendió su participación afirmando que guardar silencio podría interpretarse como una aceptación del comportamiento de Combs dentro de la comunidad del hip-hop.

Contenido polémico y nuevas acusaciones

El programa aborda la trayectoria de Combs, así como múltiples denuncias públicas sobre violencia y amenazas, incluidas las relacionadas con su exnovia Cassie, que concluyeron en un acuerdo legal.

Combs ha rechazado reiteradamente todas estas acusaciones, calificándolas como “repugnantes” y “llenas de mentiras”.

El documental también retoma teorías sobre la muerte del rapero Tupac Shakur. Incluye declaraciones del exmiembro de una pandilla, Duane “Keffe D” Davis, quien afirma que Combs ofreció un millón de dólares a cambio del asesinato.

Combs siempre ha negado cualquier vínculo con el crimen.

Estado legal actual de Combs

En julio, Combs fue declarado culpable de dos cargos por transporte para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de delitos más graves, como conspiración con fines de extorsión y tráfico sexual.

Actualmente cumple una condena de 50 meses de prisión y planea apelar.

El portavoz del rapero reiteró que la producción exhibe material no autorizado y responde a un afán de sensacionalismo más que a la búsqueda de la verdad.

