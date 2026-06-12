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Aclara Selena Gómez supuesta burla hacia Taylor Swift

La actriz también lamentó que algunas personas asumieran rápidamente que el comentario estaba relacionado con la intérprete de 'Shake It Off'.

  • 12
  • Junio
    2026

Selena Gomez salió al paso de las especulaciones en redes sociales luego de que un comentario suyo bajo una publicación relacionada con Taylor Swift generara diversas interpretaciones entre los seguidores de ambas artistas.

La controversia surgió después de que Gomez escribiera "lol" en una publicación que mostraba a Taylor Swift durante un partido de los New York Knicks. Algunos usuarios interpretaron el mensaje como una posible burla hacia su amiga, lo que provocó una ola de comentarios y teorías en plataformas digitales.

Selena Gomez aclara el significado de su comentario

Ante la reacción que generó la publicación, la cantante y actriz explicó que despertó con numerosos mensajes sobre el tema y decidió aclarar el contexto de lo ocurrido.

"Nunca insultaría a mis amigos ni fue un insulto. El comentario era una reacción a la primera imagen de la publicación", escribió Gomez.

La intérprete también explicó que el comentario estaba relacionado con una apuesta amistosa que había realizado sobre el resultado del partido de basquetbol y no con Taylor Swift ni con las personas que aparecían en las fotografías.

La publicación estaba relacionada con una apuesta deportiva

Según detalló, había compartido previamente una conversación con amigos sobre el encuentro y terminó perdiendo la apuesta, por lo que su reacción iba dirigida a quienes apoyaban al equipo contrario.

"Perdí, pero estaba molestando a mis oponentes, mis amigos. Aunque la gente lo olvide, sí tengo otros amigos en mi vida", señaló.

Gomez también lamentó que algunas personas asumieran rápidamente que el comentario estaba relacionado con Swift.

"Y además... es un partido de basquetbol", agregó.

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