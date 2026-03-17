Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_42_1d3432eca6
Escena

Mucha gente fue engañada por las fotos de boda: Zendaya

La actriz Zendaya aclara que fotos de su supuesto enlace fueron creadas con IA; rumores de matrimonio siguen sin confirmarse

  • 17
  • Marzo
    2026

La actriz Zendaya rompió el silencio sobre las imágenes virales que la muestran supuestamente casándose con Tom Holland, aclarando que se trata de contenido generado con inteligencia artificial.

Durante una reciente entrevista con el presentador Jimmy Kimmel, la protagonista de Euphoria confesó que muchas personas, incluso dentro de su entorno cercano, fueron engañadas por las imágenes.

“Mucha gente se dejó engañar por ellas mientras yo estaba por ahí en la vida real. Me decían: ‘Tus fotos de boda son preciosas’, y yo respondía: ‘Cariño, son hechas con IA’. No son reales”, relató con humor.

Imágenes hiperrealistas que confundieron a fans

Las fotografías, que circularon ampliamente en redes sociales, mostraban a la pareja en una ceremonia romántica con un escenario similar al lago de Como, en Italia.

En algunas de ellas incluso aparecían celebridades como Robert Downey Jr., Tobey Maguire, Andrew Garfield y Jake Gyllenhaal como supuestos invitados.

HCo09NeXsAE4NTH.jfif

Aunque algunas publicaciones advertían que se trataba de una “recreación artística” hecha con IA, muchos usuarios pasaron por alto la aclaración, lo que provocó una ola de reacciones y felicitaciones hacia la pareja.

Zendaya reveló que la confusión fue tal que incluso personas cercanas a ella se molestaron por no haber sido invitadas a la supuesta boda.

HCZEmW5XcAE5R2k.jfif

Rumores de boda siguen creciendo

A pesar de desmentir las imágenes, la actriz evitó confirmar o negar directamente si ya contrajo matrimonio con Holland. Cuando fue cuestionada al respecto, respondió en tono bromista: “¿En serio? No he visto ninguno”.

Sin embargo, las especulaciones no han cesado. Durante la alfombra roja de los Screen Actors Guild Awards 2026, el estilista Law Roach, colaborador cercano de Zendaya, sorprendió al asegurar entre risas: “La boda ya ocurrió”.

Lee aquí la nota completa: Zendaya y Tom Holland ya se casaron, revela Law Roach

Hasta ahora, ni la pareja ni sus representantes han confirmado oficialmente el enlace. No obstante, detalles recientes han alimentado las versiones, como la aparición de Zendaya con un anillo dorado que muchos interpretan como de matrimonio.

HDnRi0MWUAAR_k9.jfif

Los rumores sobre el compromiso de la pareja comenzaron tras los Golden Globe Awards 2025, cuando la actriz fue vista con un anillo de diamante. Posteriormente, el portal TMZ reportó que Holland habría hecho la propuesta.

Meses después, el actor pareció reforzar la teoría al referirse a Zendaya como “mi prometida” durante un evento público, lo que incrementó el interés mediático.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

58739ebeb334_victoriabeckham622300007185613436810214167764145853150579854n_1_c0086e7d8b
Tras tensiones familiares, Victoria reaparece con Spice Girls
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_1235230e7d
Lluvias arrasan comunidades y dejan tres fallecidos en Bolivia
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_18_at_1_49_51_PM_6a175d0016
NL lidera turismo y genera derrama de más de $14,000 millones
sheinbaum_88_aniversario_expropiacion_petrolera_1d6ba4d8de
Sheinbaum atribuye reducción a deuda de Pemex a leyes secundarias
ap_7509160185_custom_032d6b8496873b459b2ff478d37e4d1a0dfc1571_9fd0a3bcf8
César Chávez es acusado de abusar sexualmente durante décadas
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_2964831091
Anthem Capital: defraudan a regios y aún se promueven
nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
Whats_App_Image_2026_03_15_at_11_59_35_PM_183bd66d1d
Viene boom de plazas comerciales para Nuevo León
publicidad
×