Mucha gente fue engañada por las fotos de boda: Zendaya

La actriz Zendaya rompió el silencio sobre las imágenes virales que la muestran supuestamente casándose con Tom Holland, aclarando que se trata de contenido generado con inteligencia artificial.

Durante una reciente entrevista con el presentador Jimmy Kimmel, la protagonista de Euphoria confesó que muchas personas, incluso dentro de su entorno cercano, fueron engañadas por las imágenes.

“Mucha gente se dejó engañar por ellas mientras yo estaba por ahí en la vida real. Me decían: ‘Tus fotos de boda son preciosas’, y yo respondía: ‘Cariño, son hechas con IA’. No son reales”, relató con humor.

Zendaya shares video of her wedding on ‘Jimmy Kimmel Live.’



pic.twitter.com/HIPAOCmOqy — Pop Base (@PopBase) March 17, 2026

Imágenes hiperrealistas que confundieron a fans

Las fotografías, que circularon ampliamente en redes sociales, mostraban a la pareja en una ceremonia romántica con un escenario similar al lago de Como, en Italia.

En algunas de ellas incluso aparecían celebridades como Robert Downey Jr., Tobey Maguire, Andrew Garfield y Jake Gyllenhaal como supuestos invitados.

Aunque algunas publicaciones advertían que se trataba de una “recreación artística” hecha con IA, muchos usuarios pasaron por alto la aclaración, lo que provocó una ola de reacciones y felicitaciones hacia la pareja.

Zendaya reveló que la confusión fue tal que incluso personas cercanas a ella se molestaron por no haber sido invitadas a la supuesta boda.

Rumores de boda siguen creciendo

A pesar de desmentir las imágenes, la actriz evitó confirmar o negar directamente si ya contrajo matrimonio con Holland. Cuando fue cuestionada al respecto, respondió en tono bromista: “¿En serio? No he visto ninguno”.

Sin embargo, las especulaciones no han cesado. Durante la alfombra roja de los Screen Actors Guild Awards 2026, el estilista Law Roach, colaborador cercano de Zendaya, sorprendió al asegurar entre risas: “La boda ya ocurrió”.

Lee aquí la nota completa: Zendaya y Tom Holland ya se casaron, revela Law Roach

Hasta ahora, ni la pareja ni sus representantes han confirmado oficialmente el enlace. No obstante, detalles recientes han alimentado las versiones, como la aparición de Zendaya con un anillo dorado que muchos interpretan como de matrimonio.

Los rumores sobre el compromiso de la pareja comenzaron tras los Golden Globe Awards 2025, cuando la actriz fue vista con un anillo de diamante. Posteriormente, el portal TMZ reportó que Holland habría hecho la propuesta.

Meses después, el actor pareció reforzar la teoría al referirse a Zendaya como “mi prometida” durante un evento público, lo que incrementó el interés mediático.

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