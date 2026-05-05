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Internacional

Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua

Esto sucede después de que confirmara días antes que estaba revisando la nueva propuesta de paz iraní para adelantar el diálogo

  • 05
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este martes a aclarar qué acciones de Irán constituirían una violación de la actual tregua entre ambos países.

Desde su conferencia en el Despacho Oval, el mandatario republicano se limitó a decir:

"Te enterarás, porque yo te lo haré saber.

"Ellos (Irán) saben qué hacer. Ellos saben qué no hacer".

También aseguró que el bloqueo naval estadounidense a la República Islámica fue impresionante, por lo que reiteró que Irán "quiere llegar a un acuerdo".

Esto sucede después de que confirmara días antes que estaba revisando la nueva propuesta de paz iraní para adelantar el diálogo estancado entre ambos países.

Previamente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró este martes que la tregua con Irán se mantiene porque los ataques iraníes no superan el "umbral" que justificaría un reinicio de los combates, aunque también evitó especificar qué podría constituir una violación.

Hegseth asegura que Irán no tiene 'delfines kamikaze'

El secretario de Guerra de los Estados UnidosPete Hegseth, descartó este martes los reportes de que Irán podría recurrir a delfines equipados con minas para atacar a los navíos estadounidenses y forzar el bloqueo naval de Washington a las costas iraníes.

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine, aseguró que "no había oído hablar de ese asunto de los delfines kamikazes".

Aquí te presentamos la nota completa: Hegseth asegura que Irán no tiene 'delfines kamikaze'


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