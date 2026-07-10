Actor Micheal Ward es absuelto de cargos de agresión sexual

El actor británico Micheal Ward fue declarado inocente de dos cargos de violación y tres de agresión sexual tras un juicio en Londres

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El actor británico Micheal Ward, reconocido por su participación en producciones como Top Boy y Small Axe, fue absuelto este viernes de dos delitos de violación y tres de agresión sexual contra una mujer, por hechos que presuntamente ocurrieron el 2 de enero de 2023.

Ward, de 28 años, rompió en llanto al escuchar el veredicto del jurado en el Tribunal de Snaresbrook, ubicado al este de Londres, al finalizar un proceso judicial que comenzó después de su detención el 18 de enero de ese mismo año.

Su defensa asegura que busca retomar su carrera

La abogada del actor, Humzah Ilyas, declaró a las afueras del tribunal que Ward está "agradecido" por la resolución y señaló que el proceso tuvo un impacto importante en su vida personal y profesional.

La defensora explicó que durante los últimos tres años y medio la vida del intérprete y su carrera quedaron en pausa, generando consecuencias para él y las personas cercanas a su entorno.

Ilyas indicó que Ward, quien siempre sostuvo que la relación fue consensuada, espera ahora regresar a su trabajo como actor y concentrarse en el futuro. También destacó que las denuncias de personas que aseguran haber sufrido violencia sexual deben tomarse con seriedad.

Actor sostuvo que la relación fue consensuada

Durante el juicio, Micheal Ward afirmó que el encuentro con la mujer ocurrió en la parte trasera de dos vehículos diferentes durante una noche de fiesta en el este de Londres y aseguró que ambos participaron de manera consensuada.

El actor declaró que la mujer nunca expresó su intención de detener la situación ni pidió abandonar los automóviles.

Micheal Ward nació en Jamaica y creció en Reino Unido. En 2020 recibió el premio BAFTA a Estrella Emergente y un año después fue nominado en la categoría de mejor actor de reparto de televisión por su trabajo en Small Axe.

Además de sus papeles en televisión, ha participado en películas como Blue Story y Empire of Light, producción de 2022 que le otorgó otra nominación a los premios BAFTA.