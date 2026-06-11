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Acusan al cantante Patrick Bruel de agresión sexual y acoso

Bruel quedó en libertad bajo supervisión judicial y tiene prohibido salir de Francia. Se le ordenó entregar su pasaporte y someterse a tratamiento psicológico

  • 11
  • Junio
    2026

El cantante y actor francés Patrick Bruel fue acusado por cometer presuntamente violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual a varias mujeres entre 2008 y 2019.

El artista compareció ante cuatro jueces de instrucción en el tribunal de Nanterre, en los suburbios occidentales de París, tras pasar dos días detenido.

Investigan a Patrick Bruel por agresiones sexuales; algunas denuncias estaban archivadas

Todavía está en marcha la investigación judicial por otras denuncias de violación, intento de violación y acoso sexual entre 2010 y 2019 en tres ciudades francesas y en Nyon, Suiza, indicó la fiscalía.

La fiscalía señaló que algunas denuncias que previamente fueron archivadas sin más trámite fueron revisadas e incorporadas al caso.

Bruel quedó en libertad bajo supervisión judicial y tiene prohibido salir de Francia. Se le ordenó entregar su pasaporte, someterse a un tratamiento psicológico y depositar una fianza de 576,760 dólares.

Tiene prohibido contactar a sus acusadas o a miembros de sus familias, además de entrar en salones de masaje, donde presuntamente ocurrieron algunos de los hechos denunciados.

Defensa señala que Patrick Bruel cooperará con la investigación 

Los abogados de Bruel afirmaron en un comunicado que el cantante cooperará plenamente con la investigación y seguirá a disposición de las autoridades judiciales.

La fiscalía señaló que las acusaciones de otras mujeres que aparentemente estarían prescritas se incorporaron de todos modos al expediente para que los jueces de instrucción puedan obtener una comprensión más amplia de las denuncias.

Bruel se convirtió en una de las mayores estrellas del mundo francófono a finales de la década de 1980 y en la de 1990. Su popularidad fue tan grande que los medios franceses acuñaron el término “Bruelmania”, con comparaciones con la Beatlemanía.

Canciones de éxito de su segundo álbum, de 1989, pasaron a formar parte de la cultura popular francesa, al abordar temas universales como el amor, el desamor, la nostalgia y la infancia.

El mes pasado canceló todos los conciertos previstos este verano en Francia, Canadá, Suiza y Bélgica, ya finales de año en Canadá.

 


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