Acusan a director de secundaria por acoso y hostigamiento

Una ex docente de la Secundaria Federal No. 7 “José Vasconcelos”, ubicada en la colonia Valle de las Flores, interpuso una denuncia penal en contra de Felipe de Jesús “N”, quien se desempeña como director de ese plantel educativo, por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral.

La profesora Ana “N” dijo que cuando llegó el director el año pasado, procedente de la Secundaria No. 21 “Javier Luis Cabello Siller” le ofreció incluso un salón; sin embargo, al poco tiempo empezó a hacerle comentarios con connotación sexual y proposiciones que ella rechazó, por lo que la empezó a hostigar laboralmente.

“Durante meses fui víctima de conductas inapropiadas por parte del director Felipe N, comentarios de índole sexual, vigilancia constante, mensajes, presiones para acompañarlo fuera del entorno laboral. “Cuando me negué, comenzaron las amenazas relacionadas con mi trabajo, informé de lo que estaba pasando a mis autoridades inmediatas, sin embargo no recibí el apoyo necesario, ya que la persona denunciada continuó en su puesto”.

Señalamientos y conductas denunciadas

De acuerdo con la denunciante, el director, Felipe de Jesús, es una persona con poca empatía, ya que refiere que cuando le planteó la necesidad de atender a algunos alumnos que presentaban pensamientos suicidas, este le comentó:

“Yo lo que haría sería darles una soga para que se cuelguen del puente que está aquí cerca”, lo cual la profesora tiene registrado en su bitácora.

Otra situación que relata la maestra es que el director les pagaba a las alumnas para que, vestidas con el uniforme de la secundaria, lavaran su camioneta.

Dijo que, debido a que las autoridades educativas la ignoraron, buscó apoyo legal por su cuenta y, acompañada de una abogada, presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en noviembre del año pasado por los delitos de hostigamiento sexual, acecho, amenazas y lo que resulte en contra de Felipe “N”, según consta en el expediente 11983/SAL/UAI/2025 que se encuentra en manos de la FGE.

Dijo que, a pesar de todo ello, la única solución que le presentaron fue cambiarla de lugar de trabajo; sin embargo, su presunto victimario empezó a calumniar con el personal docente de la Secundaria No. 7, asegurando que la habían corrido.

Director tiene denuncia de abuso contra una alumna

De acuerdo con registros periodísticos, en abril de 2024, Felipe de Jesús, quien se desempeñaba como director de la Secundaria Técnica No. 21 "Javier Luis Cabello Siller", en la colonia Nuevo Mirasierra, fue acusado de abusar de Yulissa “N”; alumna de esa institución.

En aquella ocasión, la madre de la presunta víctima, dijo que había presentado una denuncia en contra del docente, quien había invitado a su hija a trabajar en un bazar, y una vez que ella aceptó el empleo, Felipe de Jesús le habría hecho tocamientos sin su consentimiento. En aquella ocasión tampoco se actuó contra él.

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