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Escena

Alejandro Fernández entonará Himno Nacional frente a Sudáfrica

Se apostará por una combinación de artistas mexicanos y extranjeros para representar la diversidad cultural de los países anfitriones

  • 04
  • Junio
    2026

Alejandro Fernández será el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano en el partido de inauguración del Mundial 2026.

A través de redes sociales, el cantante mexicano compartió una publicación en donde mencionaba que se sentía orgulloso de formar parte del magno evento deportivo.

Sin embargo, el intérprete de "Como quien pierde una estrella" no es la primera vez que cuenta con una participación en eventos de esta naturaleza.

En 2022, se encargó de interpretar una de las canciones representativas de la cultura mexicana, como lo es "México Lindo y Querido" en una de las peleas de Saúl "El Canelo" Álvarez, al igual que sus hijos Alex Fernández y Camila Fernández. También en las grandes finales del futbol mexicano se ha encargado de entonar el Himno Nacional en al menos dos ocasiones.

Se apostará por una combinación de artistas mexicanos y extranjeros para representar la diversidad cultural de los países anfitriones. Entre los nombres que encabezan el cartel destacan la banda mexicana Maná, la intérprete Belinda y el grupo Los Ángeles Azules.

La ceremonia mexicana se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde el equipo nacional enfrentará a Sudáfrica en el encuentro que marcará el arranque oficial de la Copa del Mundo 2026.

Anuncian line-up de 'Concierto de Cuenta Regresiva' para CDMX

Como parte de las celebraciones previas al Mundial 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció el line-up del "Concierto de Cuenta Regresiva" que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la federación dio a conocer que se llevará a cabo este concierto previo a la celebración inaugural para compartir el entusiasmo y la pasión con los espectadores.

Aquí te presentamos la nota completa: Anuncian line-up de 'Concierto de Cuenta Regresiva' para CDMX

 


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