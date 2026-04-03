Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
belinda_tik_tok_awards_2026_1a22ed1b7c
Escena

Alejandro Speitzer confesó que Belinda fue su crush

El actor sorprendió recientemente al revelar en una entrevista que Belinda fue uno de sus “crush” en algún momento, una confesión que llamó la atención

  • 03
  • Abril
    2026

Alejandro Speitzer y Belinda trabajaron en diversas telenovelas como Aventuras en el tiempo.

El actor sorprendió recientemente al revelar en una entrevista que Belinda fue uno de sus “crush” en algún momento, una confesión que rápidamente llamó la atención del público y de los medios.

El actor habló con naturalidad sobre el tema, recordando esa etapa con simpatía y sin mayor polémica.

Durante la conversación, Speitzer dejó claro que se trató de una admiración propia de la juventud, destacando la trayectoria y el impacto que Belinda ha tenido en la industria del entretenimiento desde temprana edad.

IMG_7061.jpeg

Sus declaraciones fueron tomadas con humor, mostrando una faceta más relajada del actor, quien no dudó en reconocer el talento y carisma de la también cantante.

Por su parte, esta revelación generó diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas retomaron el momento con comentarios positivos y nostálgicos.

Con este tipo de confesiones, Alejandro Speitzer se suma a la lista de celebridades que han reconocido públicamente su admiración por Belinda, reafirmando la influencia que la artista ha tenido en distintas generaciones.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_1_a9ad3ef8f5
Pepe Aguilar fue artista sorpresa de Peso Pluma en Texas 
selena_gomez_261b43fd52
Selena Gómez deslumbra con su look en evento de Rare Beauty
IMG_8225_84c14ae79e
La Gusana Ciega provoca multitud en CDMX por autógrafos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26095706217576_2a076afb61
Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años
Bienvenida_ninas_y_ninos_NL_Martha_Herrera_4_470cf349bd
Secretaría de Igualdad recibe a jóvenes campeones internacionales
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×