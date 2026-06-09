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Escena

Andrea Bocelli se une a 'Conciertos de Cuenta Regresiva' en CDMX

Aficionados en Ciudad de México podrán disfrutar del artista italiano, que se presentará con similares de talla internacional como Los Ángeles Azules y Belinda

  • 09
  • Junio
    2026

El tenor italiano Andrea Bocelli se une a los artistas que formarán parte de los conciertos de cuenta regresiva del Mundial 2026.

Esta será una experiencia musical sin precedentes, la cual se llevará a cabo de manera simultánea en Toronto, Ciudad de México y Los Ángeles a partir del próximo 10 de junio.

A través de redes sociales, el tenor dio a conocer la noticia en donde mencionó que se siente honrado de unirse a la experiencia del magno evento deportivo.

"Tengo el honor de anunciar que me uniré al Concierto FIFA Countdown en la Ciudad de México el 10 de junio.

Me emociona pensar en cuántas personas, a través de continentes y culturas, se unirán en torno al mismo juego en los próximos días. El fútbol tiene una forma única de unir corazones, generaciones y naciones.

Será un privilegio celebrar esta cuenta atrás especial a través de la música y ser parte de un momento que unirá al mundo".

Aficionados de la Ciudad de México podrán disfrutar del artista italiano, que se presentará con similares de talla internacional como Los Ángeles Azules y Belinda.

¿Qué artistas se presentarán en Canadá y Estados Unidos?

La celebración de Toronto contará con una actuación especial de The Beaches, quienes subirán al escenario junto a los artistas previamente anunciados Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy y Vegedream.

En Los Ángeles, Ava Max y BIA se suman al programa, junto con los artistas previamente anunciados Major Lazer de Diplo y Davido, en lo que promete ser una noche inolvidable de música, fútbol y cultura.

Anuncian line-up de 'Concierto de Cuenta Regresiva' para CDMX

Como parte de las celebraciones previas al Mundial 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció el line-up del "Concierto de Cuenta Regresiva" que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, la federación dio a conocer que se llevará a cabo este concierto previo a la celebración inaugural para compartir el entusiasmo y la pasión con los espectadores.

Aquí te presentamos la nota completa: Anuncian line-up de 'Concierto de Cuenta Regresiva' para CDMX


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