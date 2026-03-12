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Responde Andrea Bocelli a críticas de Timothée sobre la ópera

El cantante afirmó que estas disciplinas continúan vigentes y siguen teniendo la capacidad de conmover a nuevas audiencias.

  • 12
  • Marzo
    2026

Las declaraciones del actor Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet continúan generando reacciones dentro del ámbito musical. El más reciente en pronunciarse fue el tenor italiano Andrea Bocelli, quien respondió a los comentarios del intérprete y defendió la vigencia de estas expresiones artísticas.

En una entrevista, el cantante sostuvo que la ópera y el ballet mantienen un papel relevante dentro de la cultura contemporánea y rechazó la idea de que se trate de disciplinas del pasado.

Andrea Bocelli defiende la vigencia de la ópera y el ballet

La semana pasada, Timothée Chalamet comentó en una entrevista que no tenía interés en participar en producciones relacionadas con el ballet o la ópera, ni en proyectos que busquen “mantener vivas” esas artes.

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Ante estos comentarios, Andrea Bocelli señaló que muchas veces las personas se mantienen alejadas de aquello que no conocen a profundidad.

“Creo que tendemos a mantenernos alejados de lo que aún no conocemos realmente”.

El tenor subrayó que la ópera y el ballet han trascendido generaciones debido a su capacidad de transmitir emociones y conectar con el público.

“Son formas de arte que han atravesado siglos y siguen hablando al corazón humano, porque responden a una profunda necesidad de belleza, verdad y emoción”.

Además, afirmó que estas disciplinas continúan vigentes y siguen teniendo la capacidad de conmover a nuevas audiencias.

“No son artes del pasado, sino lenguajes vivos que aún pueden conmovernos, hacernos reflexionar y unir a diferentes generaciones”.

Invita a Timothée Chalamet a conocer la ópera en vivo

Durante la misma conversación, el cantante italiano expresó su interés en que el actor pueda acercarse a estas expresiones artísticas para comprenderlas desde otra perspectiva.

“Estoy convencido de que un intérprete sensible como Timothée, que comprende el poder de las emociones, podrá algún día descubrir que la ópera y la danza se nutren de la misma fuente”.

Incluso, Bocelli extendió una invitación directa al actor para asistir a uno de sus conciertos.

“Si alguna vez siente curiosidad, me encantaría invitarlo a uno de mis conciertos”.

El tenor añadió que escuchar esta música en vivo puede ayudar a comprender por qué estas composiciones continúan siendo apreciadas en distintas partes del mundo.


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