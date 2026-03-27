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Andrea Bocelli dará concierto gratis en el Zócalo de CDMX

Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito el 18 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento forma parte de la agenda cultural del gobierno

  • 27
  • Marzo
    2026

El tenor italiano Andrea Bocelli se presentará el próximo 18 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México, en un concierto gratuito que promete reunir a miles de asistentes en el centro del país.

El anuncio fue confirmado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien destacó que se trata de un evento abierto para toda la población.

“Amigas y amigos, el próximo sábado 18 de abril estará en el corazón de la Ciudad de México Andrea Bocelli, quien ofrecerá un concierto único”, informó la mandataria.

Acceso libre y evento masivo

Siguiendo el modelo de espectáculos culturales impulsados por el gobierno capitalino, la entrada será completamente gratuita.

“Como siempre, el acceso será gratuito”, reiteró Brugada, al invitar a la ciudadanía a asistir a este evento de talla internacional.

El Zócalo, considerado uno de los principales escenarios para conciertos masivos en América Latina, ha albergado presentaciones multitudinarias, por lo que se anticipa una alta afluencia.

Un artista de talla mundial

Andrea Bocelli es uno de los intérpretes más reconocidos de la música clásica y la ópera a nivel global. Nacido en Italia en 1958, perdió la vista a los 12 años, pero eso no frenó su desarrollo artístico.

Su carrera despegó en los años noventa, impulsada por Luciano Pavarotti, y desde entonces ha consolidado un estilo que mezcla ópera y música popular.

Entre sus temas más emblemáticos destaca "Con te partirò", que alcanzó fama internacional, especialmente en su versión junto a Sarah Brightman.

Autoridades adelantaron que el concierto contará con invitados especiales, aunque aún no se han revelado nombres.

Hasta el momento, tampoco se ha informado el horario oficial ni el operativo de acceso, aspectos que serán dados a conocer en los próximos días.


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