Anna Faris revela escena eliminada de Scary Movie 6

La actriz Anna Faris reveló que una referencia dirigida a Melania Trump fue eliminada de la versión final de "Scary Movie 6", la más reciente entrega de la popular franquicia de comedia y parodia cinematográfica.

Durante una entrevista con Dexerto, la actriz explicó que siempre imaginó a su personaje, Cindy Campbell, como una ferviente simpatizante del movimiento MAGA, una característica que intentó reflejar en algunas escenas durante el rodaje.

Una broma que no llegó al corte final

Faris recordó una secuencia grabada mientras interpretaba a Cindy en estado de ebriedad dentro de una camioneta. En ese momento, el personaje se observaba en el espejo retrovisor y pronunciaba una frase inspirada en la campaña "Be Best" impulsada por Melania Trump.

La actriz explicó que la referencia finalmente fue eliminada de la película, aunque aseguró que disfrutó incluir ese guiño durante la filmación.

También señaló que el tono irreverente de la franquicia le permitió sentirse con libertad para interpretar situaciones y bromas de todo tipo, considerando que se trata de una de las sagas más provocadoras dentro del género de la comedia.

La actriz volvió a interpretar a Cindy Campbell después de haber estado ausente en la quinta película de la serie.

En esta nueva entrega comparte nuevamente pantalla con integrantes originales del elenco, entre ellos Marlon Wayans, Regina Hall y Shawn Wayans.

La familia Wayans fue responsable de crear la franquicia "Scary Movie", aunque dejó de participar en ella tras el estreno de "Scary Movie 2".

Recientemente, Marlon Wayans recordó que él y su familia buscaron mejores condiciones para desarrollar una tercera película tras el éxito de la segunda entrega, petición que no prosperó.

El actor señaló que no guarda resentimientos por lo ocurrido y afirmó que prefiere enfocarse en su crecimiento personal y profesional.

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