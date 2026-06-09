Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_06_09_T130720_865_83e74310e7
Escena

Anna Faris revela escena eliminada de Scary Movie 6

Anna Faris aseguró que una referencia a Melania Trump fue eliminada de “Scary Movie 6”, donde retomó su papel de Cindy Campbell

  • 09
  • Junio
    2026

La actriz Anna Faris reveló que una referencia dirigida a Melania Trump fue eliminada de la versión final de "Scary Movie 6", la más reciente entrega de la popular franquicia de comedia y parodia cinematográfica.

Durante una entrevista con Dexerto, la actriz explicó que siempre imaginó a su personaje, Cindy Campbell, como una ferviente simpatizante del movimiento MAGA, una característica que intentó reflejar en algunas escenas durante el rodaje.

Una broma que no llegó al corte final

Faris recordó una secuencia grabada mientras interpretaba a Cindy en estado de ebriedad dentro de una camioneta. En ese momento, el personaje se observaba en el espejo retrovisor y pronunciaba una frase inspirada en la campaña "Be Best" impulsada por Melania Trump.

La actriz explicó que la referencia finalmente fue eliminada de la película, aunque aseguró que disfrutó incluir ese guiño durante la filmación.

También señaló que el tono irreverente de la franquicia le permitió sentirse con libertad para interpretar situaciones y bromas de todo tipo, considerando que se trata de una de las sagas más provocadoras dentro del género de la comedia.

EH UNA FOTO - 2026-06-09T130745.772.jpg

La actriz volvió a interpretar a Cindy Campbell después de haber estado ausente en la quinta película de la serie.

En esta nueva entrega comparte nuevamente pantalla con integrantes originales del elenco, entre ellos Marlon Wayans, Regina Hall y Shawn Wayans.

La familia Wayans fue responsable de crear la franquicia "Scary Movie", aunque dejó de participar en ella tras el estreno de "Scary Movie 2".

Recientemente, Marlon Wayans recordó que él y su familia buscaron mejores condiciones para desarrollar una tercera película tras el éxito de la segunda entrega, petición que no prosperó.

El actor señaló que no guarda resentimientos por lo ocurrido y afirmó que prefiere enfocarse en su crecimiento personal y profesional.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_letras_robadas_c385d32e1e
Explora el plagio en la música con la película 'Letras robadas'
escena_sofia_vergara_81ea29910f
Sofía Vergara llama a vivir una fiesta futbolera sin divisiones
Captura_de_pantalla_2026_06_09_a_la_s_9_30_43_p_m_2b3301ee94
Teyana Taylor será reconocida como Ícono del Año
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_10_at_12_00_48_AM_1f77ca9d2e
Estos osos saben luchar, ganar y subir al podio
nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
Whats_App_Image_2026_06_10_at_12_02_59_AM_5780658a38
Futbolistas y sus parejas, entre goles... ¡y reflectores!
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
lluvia_nl_d2c44058ca
Alerta Protección Civil por presencia de lluvias en Nuevo León
nl_cesar_garza_villarreal_150cbebac5
Acuerdo con terreno de 120 hectáreas ‘ayudó’: César Garza
publicidad
×