Anuncian secuela de Michael: ¿cuándo se estrena?

La historia de Michael Jackson llegará más lejos en el cine. Tras el estreno de la película ‘Michael’, ejecutivos de Lionsgate confirmaron que ya trabajan en una secuela que continuará la vida del llamado “Rey del Pop”.

El anuncio llega en medio del éxito comercial del filme, que abrió la puerta a contar más capítulos de su trayectoria. Sin embargo, aún hay varios puntos clave por definirse sobre esta segunda parte.

¿Está confirmada la secuela de ‘Michael’?

El presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, Adam Fogelson, confirmó que ya se trabaja en una secuela del biopic, al considerar que la vida del artista es demasiado extensa para una sola película.

Además, desde la propia cinta se dejó una pista clara: al final aparece el mensaje “su historia continúa”, lo que refuerza la intención de expandir el proyecto.

¿De qué trataría la segunda parte?

La primera película se enfoca en los inicios de Michael Jackson, desde los Jackson 5 hasta el auge de su carrera en los años 80, dejando fuera etapas posteriores de su vida.

Por ello, la secuela podría centrarse en los años posteriores, incluyendo momentos más complejos y controversiales que no fueron abordados en la primera entrega.

Incluso, parte del material ya filmado podría reutilizarse, ya que durante la producción se grabaron escenas suficientes para desarrollar una continuación.

¿Cuándo se estrenaría?

Por ahora, no hay una fecha oficial de estreno. Sin embargo, reportes señalan que la secuela del filme dirigido por Antoine Fuqua podría comenzar grabaciones este mismo año o en 2027.

Uno de los factores que influyen en la secuela es que la primera cinta dejó fuera episodios importantes debido a restricciones legales, lo que abre espacio para abordarlos en una segunda parte.

Así, la continuación no solo ampliaría la historia, sino que podría ofrecer una visión distinta sobre los años más complejos del artista.

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