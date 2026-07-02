Anuncian visitas de presidentes de Suiza y Corea del Sur a México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el país mantiene comunicación con gobiernos de Europa y Asia para diversificar sus vínculos económicos

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México intensificará su estrategia para ampliar sus relaciones comerciales y atraer nuevas inversiones con la visita de los presidentes de Suiza y Corea del Sur, anunció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que el país mantiene una política de diversificación económica sin dejar de lado la relación con Estados Unidos y Canadá.

La mandataria federal destacó que, además de la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea, el Gobierno mantiene un diálogo permanente con distintos países para fortalecer la cooperación económica y abrir nuevas oportunidades para las empresas mexicanas.

"Por eso es el acuerdo comercial con Europa que se actualizó y la comunicación permanente que hay tanto del secretario de Economía, del secretario de Relaciones Exteriores, incluso personalmente con otros países", afirmó.

Confirmó que el presidente de Suiza, Guy Parmelin, realizará una visita oficial a México la próxima semana, mientras que el mandatario de Corea del Sur, Lee Jae-myung, viajará al país durante septiembre.

Señaló que ambas visitas forman parte de una agenda internacional enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y consolidar nuevas oportunidades de inversión.

"Viene ahora el presidente de Suiza la próxima semana... viene en septiembre el presidente de Corea", indicó.

Además, recordó que recientemente una representación del Gobierno de España visitó México y sostuvo reuniones con autoridades mexicanas, mientras que empresarios europeos también viajaron al país para explorar proyectos de inversión.

Diálogo con Europa y Asia

Informó que el Gobierno mantiene comunicación constante con diversas naciones interesadas en ampliar su cooperación con México.

Como ejemplo, reveló que recientemente sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, para abordar temas de interés común.

"Estuvo aquí la representación del Gobierno de España y del Estado español, vinieron empresarios de Europa, hablé por teléfono con la primera ministra de Japón", comentó.

Aseguró que el interés internacional por invertir en México continúa creciendo y destacó que este escenario también ha impulsado nuevos proyectos de empresarios nacionales.

"Hay mucho interés en seguir invirtiendo en México y de los propios empresarios mexicanos que también están invirtiendo en el país", sostuvo.

Respalda continuidad del T-MEC

Sheinbaum también se refirió al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aseguró que existe coincidencia con la postura del Consejo Coordinador Empresarial respecto a la importancia de mantener la estabilidad del acuerdo comercial.

Explicó que existe una comunicación permanente entre el Gobierno federal y el sector privado para dar seguimiento a las revisiones del tratado.

"Esta es la posición del Consejo Coordinador Empresarial porque hay mucha comunicación por parte del secretario de Economía; incluso personalmente recibo al presidente del Consejo cada determinados meses por cualquier tema y es lo mismo", señaló.

Reiteró que el tratado comercial no enfrenta cambios en su vigencia y continuará operando conforme al calendario previsto.