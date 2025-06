Anuncian 'Marvel's Deadpool VR', protagonizado por Neil Patrick

Marvel's Deadpool VR fue anunciado durante el Summer Game Fest 2025 como un nuevo juego de realidad virtual exclusivo para Meta Quest 3 y 3S, con lanzamiento previsto para finales de 2025.

Neil Patrick Harris dará voz al icónico Deadpool, el Mercenario Bocazas, en una historia original que no está basada en material existente de Marvel.

First trailer for the ‘DEADPOOL’ VR game.



Starring Neil Patrick Harris as Deadpool. pic.twitter.com/0iFPP5qIul