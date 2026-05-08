Anuncian inversión de 2,000 mdd para Hidalgo en Canadá

La empresa Solar International Core Canada y el gobierno de Hidalgo anunciaron en Toronto la construcción de una planta de ingredientes farmacéuticos activos en territorio mexicano, proyecto que contempla una inversión de 2 mil millones de dólares.

El acuerdo fue formalizado mediante la firma de un memorando de entendimiento entre el CEO de la compañía, Babak Arefpour, y el secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel, en el marco de la misión comercial encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en Canadá.

Instalarán planta en Polo de Desarrollo de Zapotlán

La empresa canadiense informó que destinará inicialmente 70 millones de dólares para la compra de un predio dentro del Polo de Desarrollo Económico de Zapotlán, Hidalgo, donde se construirá la planta farmacéutica.

El proyecto estará enfocado en la producción de ingredientes farmacéuticos activos, utilizados en la elaboración de medicamentos y productos de la industria de la salud.

El anuncio contó también con la presencia del ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, quien participó como testigo de honor durante la firma del acuerdo.

“Cerramos el día con una inversión de dos mil millones de dólares para Hidalgo. Solo con eso ya valió la pena toda la misión, aunque estamos teniendo muchos más resultados”, declaró Marcelo Ebrard.

Canadá analiza nuevas inversiones en México

Durante la misión comercial en Canadá también se firmaron diversas cartas de intención para explorar futuras inversiones en distintos estados del país.

El gobierno de Chiapas y la empresa INTE Modular acordaron analizar la instalación de una planta de vivienda modular con una inversión potencial de hasta 360 millones de dólares.

En Puebla, la empresa Process Research Ortech Inc. evaluará el desarrollo de una planta de procesamiento de minerales y materiales para baterías, proyecto estimado en 380 millones de dólares.

Mientras tanto, el gobierno de Jalisco y Sustainable Agave Holdings Ltd. analizarán la posible construcción de una planta de procesamiento de agave para producción de pulpa, con una inversión proyectada de 100 millones de dólares.

Firman acuerdos en educación y cine

Además de los proyectos industriales, la misión mexicana en Canadá incluyó acuerdos de cooperación académica y cultural.

En Toronto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el Tecnológico Nacional de México firmaron convenios con Colleges and Institutes Canada para fortalecer la colaboración educativa entre ambos países.

Por otra parte, en Montreal, la Secretaría de Economía y el Festival Internacional de Cine de Morelia alcanzaron un acuerdo con el International Festival of Films on Art para impulsar coproducciones, intercambio profesional y proyectos conjuntos dentro del sector audiovisual.

La misión comercial encabezada por Marcelo Ebrard reúne a 244 empresarios mexicanos y busca fortalecer la relación económica entre México y Canadá mediante inversiones, alianzas estratégicas y nuevos proyectos industriales.

Comentarios