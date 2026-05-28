México y EUA anuncian dos rondas más rumbo a revisión del T-MEC

Este miércoles, México y Estados Unidos arrancaron la primera ronda de negociaciones en preparación para la revisión conjunta del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y adelantaron la celebración de dos más para junio y julio.

Encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, este inicio de negociaciones formales tendrá el objetivo de profundizar conversaciones para identificar resultados concretos en beneficio de ambos países.

Al término de las reuniones de este día, Ebrard ofreció un mensaje a medios en el que detalló los temas que se pondrán sobre la mesa, la composición de las delegaciones y el calendario de las siguientes rondas.

El funcionario federal confirmó que las conversaciones de la primera ronda se llevarían a cabo durante la jornada de este miércoles y jueves, previo a la revisión del acuerdo.

Además del automotriz, el acero y el aluminio, la agenda de los tres días de reuniones incluye dispositivos médicos, avances en materia laboral, minerales críticos y seguridad de las cadenas de suministro.

En paralelo, empresarios de distintos sectores sostendrán conversaciones entre sus pares.

“Les confirmo que el día de hoy (ayer) llega la delegación de USTR para sostener conversaciones formales relacionadas a la revisión del T-MEC .

Trabajaremos mañana (hoy) y viernes (mañana) a partir de las 9:00 am y la sede será la Secretaría de Economía”, refirió.

De acuerdo con el comunicado, entre la delegación estadounidense se resalta la presencia de congresistas bipartidistas del Comité de Medios y Árbitros (Ways and Means), así como de 60 empresarios de distintos sectores.

La delegación estadounidense, encabezada por Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), estuvo integrada por Daniel Watson, Sushan Demirjia, Catherine Massman, Daniel O'Brien y Amanda Mayhew, entre otros.

El titular de la USTR, Jamieson Greer, no asistió al encuentro de este miércoles, informó Ebrard, porque fue convocado a una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump. No obstante, descartó que esa ausencia afecte el nivel de las conversaciones.

Nuevas fechas

El titular de Economía también informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, convino con la USTR la celebración de más rondas de diálogo.

“Vamos avanzando en una ruta común con los Estados Unidos”, señaló.

México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral.

Las partes acordaron celebrar una segunda ronda de negociación en Washington, D.C., los días 16 y 17 de junio, y una tercera ronda en la Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.

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