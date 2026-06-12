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Aprueban la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount

La histórica operación, valorada en unos US$110,000 millones de dólares, dará origen a uno de los mayores conglomerados de entretenimiento en el mundo

  • 12
  • Junio
    2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dio luz verde este viernes a la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

La histórica operación, valorada en unos US$110,000 millones de dólares, dará origen a uno de los mayores conglomerados de medios, comunicación y entretenimiento a nivel global.

Tras una exhaustiva investigación de ocho meses, las autoridades antimonopolio determinaron cerrar el caso al concluir que la transacción no perjudicará la libre competencia en los sectores de la televisión, la producción de contenidos cinematográficos y las plataformas de streaming.

El dictamen oficial se dio a conocer poco después de que diversos medios de comunicación adelantaran la resolución de la compra —con estimaciones de valor de hasta $111.000 millones de dólares—.

Ante la noticia, Paramount expresó públicamente su "gratitud" hacia el Departamento de Justicia y el resto de las agencias reguladoras "que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta ahora".

Un nuevo gigante del entretenimiento

Esta fusión representa una de las mayores consolidaciones de la industria del entretenimiento en las últimas décadas. La nueva compañía unificará bajo un mismo techo un catálogo masivo de marcas icónicas:

  • Estudios de cine: Paramount Pictures y Warner Bros.

  • Plataformas de streaming: Paramount+ y HBO Max.

  • Divisiones informativas: Las cadenas de televisión CBS News y CNN.

A contracorriente de los temores iniciales sobre el monopolio, el Departamento de Justicia señaló que la evidencia recopilada apunta a un escenario positivo.

Según la institución, la unión de ambas empresas podría incluso estimular la competencia en el sector digital, al crear un rival de peso capaz de plantarle cara de forma más sólida a los actuales líderes dominantes del mercado del streaming.

El factor Ellison y los retos internacionales

El visto bueno de Washington significa un triunfo estratégico fundamental para David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance e hijo del magnate cofundador de Oracle, Larry Ellison, quien consolida así su liderazgo en la industria de Hollywood.

Sin embargo, el camino regulatorio de la fusión aún no ha terminado. Aunque el obstáculo más crítico en territorio estadounidense ha sido superado, la multimillonaria operación todavía deberá someterse al escrutinio y aprobación de los organismos reguladores de otras jurisdicciones clave, entre ellas la Unión Europea y el Reino Unido.


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