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Coahuila

Aprueban nuevo reglamento de Desarrollo Social y reformas urbanas

El Cabildo avaló por unanimidad la actualización normativa de la dependencia para fortalecer su operación y mejorar la atención ciudadana

  • 07
  • Mayo
    2026

El Cabildo del Republicano Ayuntamiento de Saltillo aprobó por unanimidad el nuevo reglamento interior de la Dirección de Desarrollo Social, durante la primera sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo.

La modificación busca modernizar el funcionamiento de esta dependencia municipal y brindar mayor claridad jurídica a las áreas administrativas que la conforman.

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El dictamen fue presentado ante el pleno por la Comisión de Gobernación y Reglamentos, donde se destacó la importancia de fortalecer la estructura operativa de la Dirección de Desarrollo Social para mejorar la atención y ejecución de programas en beneficio de la ciudadanía. Además, durante la sesión, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, dio a conocer una iniciativa para eliminar el reglamento vigente de Catastro y sustituirlo por uno nuevo.

La propuesta relacionada con Catastro fue enviada a la Comisión de Gobernación y Reglamentos para su análisis y revisión.

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En otros asuntos, el Cabildo aprobó siete dictámenes vinculados con cambios de uso de suelo, presentados por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico.

Asimismo, se avaló un dictamen referente a reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Coahuila, iniciativa remitida por el Congreso estatal.


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