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Internacional

Aprueban más de cinco millones de ingresos a EUA por Mundial

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EUA informó que ya aprobó más de cinco millones de solicitudes de ingreso relacionadas con el Mundial

  • 18
  • Mayo
    2026

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó este lunes que el Mundial 2026 ha provocado un incremento histórico en las solicitudes de ingreso al país, especialmente entre ciudadanos de naciones clasificadas que forman parte del programa de exención de visa.

De acuerdo con el organismo, entre octubre de 2025 y abril de 2026 se recibieron más de 5.9 millones de solicitudes a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), de las cuales ya fueron aprobadas más de cinco millones.

Reino Unido lidera las solicitudes

Según el reporte oficial, el Reino Unido encabeza la lista de países con mayor número de autorizaciones aprobadas, al superar los 1.2 millones de permisos.

Detrás aparecen Francia, con más de 570 mil autorizaciones; Alemania, con más de 530 mil; Japón, con más de medio millón; y Corea del Sur, con más de 320 mil solicitudes aceptadas.

La CBP destacó que gran parte del flujo de viajeros se ha canalizado mediante programas de ingreso acelerado diseñados para facilitar el acceso durante el torneo.

Refuerzan programas de ingreso rápido

El organismo detalló que más de 1.6 millones de solicitudes se realizaron mediante el programa Trusted Traveler Programs (TTP), que permite un procesamiento más ágil para viajeros considerados de bajo riesgo.

Las autoridades estadounidenses buscan evitar saturaciones en aeropuertos y cruces fronterizos durante el evento deportivo más grande que ha organizado Norteamérica.

En ese contexto, la CBP pidió a los aficionados internacionales revisar con anticipación los requisitos migratorios y consultar la sección especial habilitada para el Mundial 2026 en su sitio web oficial.

Además, recomendó utilizar la guía informativa “Know Before You Go”, elaborada en conjunto con FIFA, para conocer restricciones, documentación necesaria y procesos de ingreso.

COMPASS, el asistente virtual para viajeros

Como parte de los preparativos, Estados Unidos también habilitó desde abril el sistema COMPASS, un asistente virtual destinado a resolver dudas relacionadas con requisitos de entrada, programas migratorios y documentación para asistir al Mundial.

El sistema forma parte de la estrategia tecnológica que pretende agilizar la atención ante el incremento masivo de visitantes esperado para el torneo.

La CBP informó además que ya trabaja en protocolos especiales para enfrentar el aumento de vuelos chárter y aeronaves corporativas que transportarán selecciones, directivos, patrocinadores y aficionados durante el Mundial.

Por su parte, las autoridades recordaron que todos los operadores aéreos deberán cumplir con normas específicas de ingreso y control fronterizo.


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