Ariana Grande celebra 5 años de ‘Positions’ con edición especial

La cantante lanzó una versión en vinilo azul y el audio en vivo de Positions por su quinto aniversario, mientras se prepara para su gira 'Eternal Sunshine'

  • 30
  • Octubre
    2025

Ariana Grande celebra el quinto aniversario de su exitoso álbum "Positions" con una edición exclusiva en vinilo y nuevas versiones en vivo disponibles en todas las plataformas digitales, informó este jueves la discográfica Universal Music.

La nueva edición del sexto disco de estudio de la estrella estadounidense incluirá un vinilo doble en color azul pervinca, además de dos sencillos de 7 pulgadas con los mayores éxitos del álbum, la canción homónima "Positions y 34+35".

Asimismo, la cantante y actriz lanzó por primera vez en formato de audio el "Positions (Vevo Official Live Performances)", una colección con seis temas interpretados en vivo, entre ellos las populares pov y 34+35, que hasta ahora solo podían disfrutarse en video.

El álbum "Positions", publicado originalmente en 2020, marcó una etapa más madura en la carrera de Grande, con un sonido que combinó el pop, el R&B y la sensualidad de sus letras.

Además, Ariana Grande ya prepara su regreso a los escenarios en 2026 con la gira The Eternal Sunshine, su primera en siete años, que recorrerá Norteamérica y contará con cinco fechas en Londres.

Por otra parte, el tour estará centrado en su séptimo álbum de estudio, "Eternal Sunshine (Luz solar eterna)", un proyecto introspectivo sobre las relaciones y las rupturas, inspirado en su separación del agente inmobiliario Dalton Gomez.

Será su regreso a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes "Sweetener" y "Thank U, Next".


