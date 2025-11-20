Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última

Ariana Grande sorprendió a sus seguidores al revelar que el "Eternal Sunshine Tour", previsto para 2026, será su “último gran espectáculo” antes de detener sus giras de forma indefinida.

El anuncio lo hizo durante una entrevista en el pódcast “Good Hang With Amy Poehler”, según medios estadounidenses.

“Estoy muy emocionada de hacer esta pequeña gira, pero creo que probablemente no se repetirá en muchísimo tiempo”, afirmó la cantante. “Voy a darlo todo… es como un último gran espectáculo”, dijo, recalcando que no planea volver pronto a los tours masivos.

Una gira corta que recorrerá solo 10 ciudades

El tour se llevará a cabo del 6 de junio al 1 de septiembre de 2026 y visitará únicamente diez ciudades, aunque con múltiples fechas en cada una.

Las entradas se pusieron a la venta hace meses y prácticamente se agotaron, aunque aún existe un mercado de reventa activo.

El Eternal Sunshine Tour marca su retorno a los escenarios tras años sin una gira internacional, lo que incrementó la expectativa entre fans.

La cantante también atraviesa un momento de auge en su carrera como actriz. Actualmente promociona la segunda parte de Wicked, donde interpreta a Glinda, y recientemente terminó la filmación de Focker In-Law, la cuarta película del universo de Los Fockers.

“Es maravilloso vivir una nueva aventura y aprender de quienes me rodean”, dijo sobre trabajar junto a Ben Stiller, Robert De Niro y Beanie Feldstein en su nueva cinta.

Aunque no dijo que dejará la música, Grande dejó claro que no planea volver a los tours a gran escala en muchos años

