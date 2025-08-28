Cerrar X
Ariana Grande anuncia fechas 'The Eternal Sunshine Tour'
Escena

Ariana Grande anuncia fechas 'The Eternal Sunshine Tour'

Después de siete años sin pisar los escenarios, la cantante Ariana Grande, confirmó que el próximo año iniciará su gira 'The Eternal Sunshine Tour'

  • 28
  • Agosto
    2025

Después de siete años sin pisar los escenarios, la cantante estadounidense Ariana Grande, confirmó que el próximo año iniciará su gira "The Eternal Sunshine Tour".

El míercoles la también actriz lanzó un video en sus redes sociales que desató los rumores de la gira y en donde se iba a presentar el 2026.

Mediante una fotografía con la gama de colores del álbum, Grande anunció las fechas y en donde se presentaría. Aunque hasta el momento, el tour solo llegaría a Estados Unidos; que iniciaría en junio y terminaría en agosto.

En Londres Ariana Grande tiene cinco fechas programadas y en Brooklyn con cuatro. "The Eternal Sunshine Tour" recorrerá Oakland, Los Ángeles, Austin (Texas), Sunrise (Florida), Atlanta, Boston, Montreal y Chicago.

