Ariana Grande anuncia su nuevo álbum, 'Petal'
La cantante estadounidense lanzará su octavo álbum de estudio el próximo 31 de julio, marcando su regreso musical tras su etapa en cine y giras
- 29
-
Abril
2026
Ariana Grande sorprendió a sus fans al anunciar que el 31 de julio lanzará un nuevo álbum, que llevará por nombre Petal.
Su octavo disco de estudio será lanzado a través de Republic Records, producido ejecutivamente y coescrito por ella misma junto al productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh, conocido como Ilya.
Él y la también actriz ya habían hecho mancuerna en Eternal Sunshine, su álbum más reciente, que fue lanzado en el 2024 y con el que tuvo nominaciones a los premios Grammy.
En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Ariana definió al proyecto como algo lleno de vida, que crece entre las grietas de algo frío y desafiante”. El nuevo álbum será lanzado después de tres años vinculada al trabajo alrededor de la película musical Wicked y su secuela, que se estrenaron en el 2024 y en el 2025, respectivamente.
El lanzamiento será luego del inicio de su Eternal Sunshine Tour, que arrancará el 6 de junio en Oakland, California; ahí se embarcará en una nueva aventura, tras siete años de no dar conciertos. Grande tiene varios proyectos en puerta: protagonizará Focker In-Law, cuarta entrega de la franquicia La familia de mi novia, junto a Robert De Niro y Ben Stiller; la adaptación animada de Oh, the Places You'll Go!, dirigida por Jon M. Chu; y la temporada 13 de American Horror Story, de Ryan Murphy.
