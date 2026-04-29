Ariana Grande anuncia su nuevo álbum, 'Petal'

La cantante estadounidense lanzará su octavo álbum de estudio el próximo 31 de julio, marcando su regreso musical tras su etapa en cine y giras

    2026

Ariana Grande sorprendió a sus fans al anunciar que el 31 de julio lanzará un nuevo álbum, que llevará por nombre Petal.

Su octavo disco de estudio será lanzado a través de Republic Records, producido ejecutivamente y coescrito por ella misma junto al productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh, conocido como Ilya.

Él y la también actriz ya habían hecho mancuerna en Eternal Sunshine, su álbum más reciente, que fue lanzado en el 2024 y con el que tuvo nominaciones a los premios Grammy.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Ariana definió al proyecto como algo lleno de vida, que crece entre las grietas de algo frío y desafiante”. El nuevo álbum será lanzado después de tres años vinculada al trabajo alrededor de la película musical Wicked y su secuela, que se estrenaron en el 2024 y en el 2025, respectivamente.

El lanzamiento será luego del inicio de su Eternal Sunshine Tour, que arrancará el 6 de junio en Oakland, California; ahí se embarcará en una nueva aventura, tras siete años de no dar conciertos. Grande tiene varios proyectos en puerta: protagonizará Focker In-Law, cuarta entrega de la franquicia La familia de mi novia, junto a Robert De Niro y Ben Stiller; la adaptación animada de Oh, the Places You'll Go!, dirigida por Jon M. Chu; y la temporada 13 de American Horror Story, de Ryan Murphy.


publicidad
publicidad

publicidad

publicidad

publicidad
