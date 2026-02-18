Cynthia Erivo responde a rumores sobre amistad con Ariana Grande

La actriz y cantante británica Cynthia Erivo rompió el silencio sobre los rumores que surgieron en torno a su relación con Ariana Grande durante la promoción de Wicked.

En entrevista con la revista británica Stylist, Erivo habló de la “extraña fascinación” que despertó la cercanía entre ambas actrices, quienes compartieron pantalla en la adaptación cinematográfica del popular musical.

“Al principio, creo que la gente no entendía cómo era posible que dos mujeres fueran amigas, cercanas, y no amantes”, señaló. “Nunca he hablado realmente de esto, pero había una extraña fascinación con nosotras dos, en la que la gente pensaba que lo hacíamos para las cámaras o que éramos amantes”.

Durante la gira promocional de Wicked (2024) y su secuela, Wicked: For Good, se viralizaron imágenes y momentos afectuosos entre Erivo, quien interpreta a Elphaba, y Grande, en el papel de Glinda, lo que alimentó especulaciones sobre un supuesto romance.

Sin embargo, Erivo fue enfática al describir su vínculo como una amistad profunda, genuina y de apoyo mutuo. Atribuyó la reacción pública a una falta de referentes culturales sobre amistades femeninas intensas y visibles.

“Una relación donde las personas están conectadas a veces incomoda; no nos enseñan que esas relaciones nos hacen bien”, reflexionó. La actriz subrayó que no existe ningún componente romántico y que ambas han descrito su lazo como casi familiar.

Nuevo reto sobre el escenario

Mientras aclara rumores, Erivo enfrenta un desafío artístico de gran magnitud en el Teatro Noël Coward de Londres, donde protagoniza una nueva adaptación teatral de Drácula, la clásica novela de Bram Stoker.

En esta versión minimalista, la actriz interpreta 23 personajes en un montaje de dos horas que combina actuación en vivo con tecnología y proyecciones cinematográficas.

Durante las funciones previas al estreno, algunos espectadores comentaron en redes que parecía aún estar memorizando partes del guion y que en momentos recurría a un autocue.

En declaraciones a la BBC, la artista de 39 años aseguró que no presta atención a esas críticas. “No les presto atención, porque nadie conoce la experiencia excepto yo. Tengo un trabajo que hacer y quiero hacerlo lo mejor posible y con todo mi corazón”, afirmó.

Erivo reconoció que en las primeras funciones todavía estaba afianzando el texto, pero defendió su proceso de aprendizaje.

“Si las cosas fueran fáciles serían aburridas, así que elijo los desafíos”, señaló.

Con una trayectoria que la ha llevado a ser nominada a los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, logrando todos salvo el Oscar, Erivo reafirma así su compromiso con proyectos ambiciosos, tanto en el cine como en el teatro, mientras deja claro que su relación con Ariana Grande es, simplemente, una sólida amistad.

Comentarios