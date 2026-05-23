Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ARIANA_GRANDE_ae591a52d6
Escena

Ariana Grande revela teaser de 'Hate That I Made You Love Me'

Ariana Grande adelantó el videoclip de “Hate That I Made You Love Me”, primer sencillo de Petal, que llegará el 29 de mayo

  • 23
  • Mayo
    2026

La cantante Ariana Grande compartió un nuevo adelanto del videoclip de “Hate That I Made You Love Me”, tema que marcará el inicio oficial de su nueva era musical con el álbum Petal.

El videoclip completo del sencillo será estrenado el próximo 29 de mayo, mientras que el disco llegará el 31 de julio.

Una estética en blanco y negro

El teaser mostró una propuesta visual completamente en blanco y negro, algo que no ocurría en una era completa de Ariana desde etapas como Yours Truly, My Everything y Dangerous Woman.

La estética apuesta por una atmósfera íntima, artística y melancólica, combinando elementos delicados con un tono más salvaje y emocional que la propia cantante ha descrito como “feral”.

En las imágenes predominan referencias florales y orgánicas, con pétalos, margaritas y flores tipo chamomile integradas de manera sutil y poética.

Para esta nueva etapa, Ariana dejó atrás su clásica coleta alta y aparece con el cabello castaño, suelto y ondulado, acompañado de maquillaje más natural y luminoso.

Los visuales también incluyen detalles inspirados en la estética doll-like y lolita suave, con calcetas blancas, zapatos Mary Jane y poses etéreas que refuerzan el tono vulnerable del proyecto.

La portada estándar del sencillo presenta un close-up en blanco y negro de la artista sonriendo mientras su cabello cubre parte de su rostro, mientras que la edición exclusiva de Target incluye pestañas elaboradas con pétalos reales, en una clara referencia visual a estilos de los años 60 y 70.

“Petal” marcará una nueva etapa musical

“Hate That I Made You Love Me” será el primer sencillo oficial de Petal, el octavo álbum de estudio de Ariana Grande.

La canción fue producida junto a Max Martin e Ilya Salmanzadeh, colaboradores habituales de la cantante.

La artista aseguró en redes sociales que se trata de “una de sus canciones favoritas” de todas las que ha escrito, aumentando la expectativa entre sus seguidores.

En redes sociales, el teaser desató teorías sobre el significado del tema y el concepto visual de esta nueva etapa, que muchos fans consideran una mezcla entre crecimiento personal, libertad artística y una vibra vintage inspirada en Tumblr y el pop alternativo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

el_horizonte_info7_mx_3_0a03ce4326
¿Qué famosos salen en el video 'Dai Dai' de Shakira y Burna Boy?
olivia_rodrigo_the_cure_57c0dc0298
Refleja Olivia Rodrigo tristeza amorosa en ‘The Cure’
EH_DOS_FOTOS_2026_05_20_T113808_389_94a4956b5c
Olivia Rodrigo adelanta videoclip de su nuevo sencillo 'The Cure'
publicidad

Últimas Noticias

nacional_secretaria_anticorrupcion_65c01682bd
Sancionan a funcionarios de Pemex, CFE, IMSS y Guardia Nacional
nacional_casa_mencho_f6c84134e1
Subastarán terreno en zona donde murió 'El Mencho' en Jalisco
AP_26144820780928_387a59d563
Kimi Antonelli domina el GP de Canadá y firma su cuarta victoria
publicidad

Más Vistas

nl_megaobra_los_tubos_san_pedro_d68c8dd7f5
Prometen 93% menos tráfico con Distribuidor La Alianza
Whats_App_Image_2026_05_21_at_8_04_02_PM_76d16e78d8
Ahora el 'Gigante de Acero' será escenario a nivel global
EH_DOS_FOTOS_3b54aa9cc7
Reaparece Omar Chávez en redes tras recuperar su libertad
publicidad
×