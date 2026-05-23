Ariana Grande revela teaser de 'Hate That I Made You Love Me'

La cantante Ariana Grande compartió un nuevo adelanto del videoclip de “Hate That I Made You Love Me”, tema que marcará el inicio oficial de su nueva era musical con el álbum Petal.

El videoclip completo del sencillo será estrenado el próximo 29 de mayo, mientras que el disco llegará el 31 de julio.

Una estética en blanco y negro

El teaser mostró una propuesta visual completamente en blanco y negro, algo que no ocurría en una era completa de Ariana desde etapas como Yours Truly, My Everything y Dangerous Woman.

La estética apuesta por una atmósfera íntima, artística y melancólica, combinando elementos delicados con un tono más salvaje y emocional que la propia cantante ha descrito como “feral”.

En las imágenes predominan referencias florales y orgánicas, con pétalos, margaritas y flores tipo chamomile integradas de manera sutil y poética.

Para esta nueva etapa, Ariana dejó atrás su clásica coleta alta y aparece con el cabello castaño, suelto y ondulado, acompañado de maquillaje más natural y luminoso.

Los visuales también incluyen detalles inspirados en la estética doll-like y lolita suave, con calcetas blancas, zapatos Mary Jane y poses etéreas que refuerzan el tono vulnerable del proyecto.

La portada estándar del sencillo presenta un close-up en blanco y negro de la artista sonriendo mientras su cabello cubre parte de su rostro, mientras que la edición exclusiva de Target incluye pestañas elaboradas con pétalos reales, en una clara referencia visual a estilos de los años 60 y 70.

“Petal” marcará una nueva etapa musical

“Hate That I Made You Love Me” será el primer sencillo oficial de Petal, el octavo álbum de estudio de Ariana Grande.

La canción fue producida junto a Max Martin e Ilya Salmanzadeh, colaboradores habituales de la cantante.

La artista aseguró en redes sociales que se trata de “una de sus canciones favoritas” de todas las que ha escrito, aumentando la expectativa entre sus seguidores.

En redes sociales, el teaser desató teorías sobre el significado del tema y el concepto visual de esta nueva etapa, que muchos fans consideran una mezcla entre crecimiento personal, libertad artística y una vibra vintage inspirada en Tumblr y el pop alternativo.

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