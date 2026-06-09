¿Ariana Grande y Ethan Slater terminaron? esto sabemos

La relación entre Ariana Grande y Ethan Slater llegó a su fin después de tres años juntos, de acuerdo con información difundida por TMZ.

Según fuentes cercanas a la expareja citadas por el medio estadounidense, la separación ocurrió de manera discreta hace varios meses y se desarrolló en términos amistosos.

Una ruptura en buenos términos

Las mismas fuentes señalaron que ambos analizaron cuidadosamente el futuro de su relación antes de tomar la decisión definitiva de separarse.

Pese al rompimiento, Ariana Grande y Ethan Slater mantienen una buena relación personal, continúan siendo amigos y se apoyan mutuamente.

Asimismo, las fuentes indicaron que el próximo material musical de la cantante no está relacionado con la ruptura ni contiene referencias a su historia sentimental con el actor.

Una relación surgida durante "Wicked"

Grande y Slater se conocieron mientras trabajaban en la producción cinematográfica de "Wicked". La relación se hizo pública en julio de 2023, poco después de que la cantante concluyera su matrimonio con Dalton Gomez.

Por esas mismas fechas, Slater también se había separado de su entonces esposa, Lilly Jay.

De acuerdo con personas cercanas a ambos, la relación sentimental comenzó una vez que los dos matrimonios habían finalizado.

Durante su noviazgo, la pareja fue vista en distintas ocasiones en público, incluyendo visitas a parques de Disney y encuentros en Nueva York.

Hacia finales de 2023, reportes indicaban que la relación se había fortalecido y que ambos pasaban la mayor parte de su tiempo juntos, además de compartir residencia en la ciudad de Nueva York.

Recientemente, algunos seguidores notaron la ausencia de Slater en la gira "Eternal Sunshine" de la cantante, que inició el pasado fin de semana en Oakland, California.

Hasta el momento, los representantes de Ariana Grande y Ethan Slater no han emitido comentarios sobre la información difundida.

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