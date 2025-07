Ariana Grande y Josh Gad se unen a 'Oh, The Places You'll Go!'

Ariana Grande y Josh Gad han anunciado que protagonizarán la adaptación cinematográfica animada de "Oh, the Places You'll Go!", basada en el libro clásico de Dr. Seuss.

La película, dirigida por Jon M. Chu (Wicked) y Jill Culton (Abominable), contará con canciones originales de Benj Pasek y Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).

Grande y Gad compartieron en Instagram fotos con los guiones, expresando su entusiasmo por el proyecto, que está programado para estrenarse el 17 de marzo de 2028.

Grande destacó su amor por el libro y el guion, mientras que Gad calificó al equipo como "estelar".

"Nunca he tenido tantas ganas de viajar. Estamos soñando con algo muy, muy especial para ti", escribió Gad en el pie de foto de su publicación.

La producción está a cargo de Warner Bros. Pictures Animation, Dr. Seuss Enterprises y Bad Robot.

"Oh, the Places You'll Go!" del Dr. Seuss es un libro caprichoso pero profundo, publicado por primera vez en 1990, a menudo celebrado por su mensaje inspirador y sus divertidas rimas.

Sigue a un protagonista sin nombre, al que se le llama "tú", en un viaje a través de paisajes fantásticos que simbolizan los altibajos de la vida.

La narrativa captura la emoción de las nuevas aventuras, la inevitabilidad de los desafíos y la resiliencia necesaria para afrontarlos.

Con versos como "Tienes cerebro en la cabeza. Tienes pies en los zapatos. Puedes dirigirte a cualquier dirección que elijas", es un himno motivacional para soñadores de todas las edades.

Las vibrantes ilustraciones y el texto rítmico del libro lo convierten en un clásico para graduaciones, baby showers y otras ocasiones especiales, aunque su mensaje principal (aceptar la imprevisibilidad de la vida) resuena universalmente.

Fue el último libro publicado por el Dr. Seuss durante su vida, y su tono agridulce refleja sus propias reflexiones sobre el legado y la mortalidad.









