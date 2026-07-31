El octavo álbum de Ariana Grande recibió elogios por su sonido experimental y letras marcadas por la rabia, en una nueva etapa artística

Inicio / Escena / ¡Ya está aquí! Ariana Grande conquista a la crítica con 'Petal'

La cantente Ariana Grande estrenó este viernes Petal, su octavo álbum de estudio, una producción de 12 canciones que marca un giro en su carrera al presentar un sonido más experimental y letras impulsadas por la rabia y la intensidad emocional.

La crítica especializada recibió positivamente el nuevo trabajo de la cantante. Billboard destacó que la artista muestra una versión más auténtica y enérgica, mientras que Rolling Stone señaló que Grande alcanza algunos de sus mejores momentos cuando explora emociones más intensas.

Un sonido más oscuro y directo

De acuerdo con Variety, el álbum representa una evolución respecto a Eternal Sunshine (2024), al apostar por una propuesta más sombría, melancólica y frontal tanto en lo musical como en sus letras.

La propia intérprete adelantó días antes del lanzamiento que el disco conservaba elementos familiares para sus seguidores, aunque reconoció que escribió las canciones desde un lugar poco habitual para ella: la rabia sin filtros.

La promoción de Petal comenzó en junio con el lanzamiento de Hate That You Made Me Love Me, sencillo que debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100.

Posteriormente, Grande compartió adelantos de los temas Oh Well y Freak, además de interpretar en vivo la canción que da nombre al álbum durante un concierto en Montreal.

El disco fue coescrito por Ariana Grande junto al productor Ilya Salmanzadeh, mientras que Max Martin participó en tres de los temas, de acuerdo con Universal Music.

Nuevo álbum en plena gira mundial

El lanzamiento coincide con The Eternal Sunshine Tour, la primera gira mundial de la cantante en más de siete años.

La serie de conciertos en Estados Unidos registra localidades agotadas y concluirá el 6 de agosto en Chicago, antes de trasladarse a Londres para una residencia de diez presentaciones.

En los últimos años, Grande también fortaleció su carrera como actriz gracias a su participación en la adaptación cinematográfica de Wicked, cinta que le valió una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto y un premio Grammy por Defying Gravity, interpretada junto a Cynthia Erivo.