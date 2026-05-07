'El Diablo Viste a la Moda 2' arrasa en las taquillas de México

Una película con los nombres de Meryl Streep y Anne Hathaway siempre genera expectativa, pero el fenómeno creció todavía más con el estreno de "El Diablo Viste a la Moda 2", secuela que durante años fue pedida por los fans.

La respuesta del público mexicano quedó reflejada en la taquilla, pues la cinta acumuló más de $205 millones de pesos apenas una semana después de su estreno en cines, ocurrido el pasado 1 de mayo.

De acuerdo con cifras oficiales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la película lideró la cartelera nacional durante el periodo del 30 de abril al 3 de mayo.

'El Diablo Viste a la Moda 2' domina la taquilla mexicana

La Canacine informó que la secuela superó ampliamente a otros estrenos recientes en México, entre ellos el biopic de Michael Jackson, que se ubicó en la segunda posición del ranking semanal.

En el tercer lugar apareció "Super Mario Galaxy: La Película", otro de los títulos con mayor convocatoria en salas mexicanas.

Las cifras oficiales de la película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway fueron las siguientes:

Ingresos semanales: 190.18 millones de pesos

190.18 millones de pesos Ingresos acumulados: 205.99 millones de pesos

205.99 millones de pesos Asistencia semanal: 2.24 millones de personas

2.24 millones de personas Asistencia acumulada: 2.43 millones de personas

El regreso de Miranda Priestly y Andy Sachs impulsó la expectativa

El éxito de la película no tomó por sorpresa a los seguidores de la franquicia, ya que el regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly y de Anne Hathaway como Andy Sachs se convirtió en uno de los acontecimientos cinematográficos más esperados del año.

La secuela también marcó el regreso de Emily Blunt en el papel de Emily Charlton y de Stanley Tucci como Nigel.

La historia retoma el universo de la revista Runway casi dos décadas después de la primera película.

En esta nueva entrega, Miranda Priestly enfrenta una crisis dentro del periodismo impreso mientras intenta salvar la publicación ante el crecimiento de las plataformas digitales y los nuevos hábitos de consumo de información.

La secuela revive uno de los clásicos más populares de los 2000

Desde hace años, los fans de "El Diablo Viste a la Moda" habían solicitado una continuación de la historia estrenada originalmente en 2006.

La combinación del elenco original, la nostalgia y el interés por conocer el futuro de los personajes impulsó el fenómeno en taquilla, convirtiendo a la cinta en uno de los mayores éxitos cinematográficos del año en México.

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