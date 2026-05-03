‘El diablo viste a la moda 2’ arrasa con 233 millones en taquilla

Las salas de cine encontraron un nuevo fenómeno con “El diablo viste de Prada 2”, la secuela protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, que superó todas las previsiones al recaudar 77 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos.

El resultado coloca a la película como el cuarto mejor estreno de 2026, solo por detrás de “Super Mario Galaxy: La película” (131 millones), “Michael” (97.5 millones) y “Project Hail Mary” (80 millones).

A nivel internacional, la cinta sumó otros 156.6 millones de dólares, alcanzando una impresionante recaudación global de 233.6 millones de dólares en apenas unos días.

La secuela, producida por 20th Century Studios de Disney, tuvo un presupuesto aproximado de 100 millones de dólares, más del doble que la película original de 2006, cuyo costo rondó los 40 millones.

El director David Frankel reveló que buena parte de esa inversión se destinó al regreso del elenco principal, cuya reunión dos décadas después se convirtió en uno de los mayores atractivos para el público.

La apuesta ya parece rentable: en pocas semanas, “Prada 2” podría acercarse o incluso superar los 326 millones de dólares globales que logró la cinta original durante toda su corrida comercial.

Nostalgia, moda y un elenco icónico impulsan el fenómeno

Basada en el universo creado por Lauren Weisberger, la secuela retoma la historia de Andy Sachs, ahora de regreso en la revista Runway bajo el mando de Miranda Priestly.

Aunque la crítica se mostró dividida, el público respondió con entusiasmo, otorgándole una sólida calificación de “A-” en CinemaScore.

El regreso de frases memorables, referencias culturales y la química del reparto original convirtieron a la película en un evento intergeneracional, impulsado tanto por fanáticos de la cinta de 2006 como por nuevas audiencias.

Competencia queda atrás en un fin de semana dominado por Prada

Mientras “El diablo viste a la moda 2” acaparó reflectores, “Michael”, la biopic sobre Michael Jackson, quedó en segundo lugar con 54 millones en su segundo fin de semana, alcanzando 423 millones de dólares globales.

“Super Mario Galaxy Movie” sumó 12.1 millones y ya supera los 900 millones mundiales, mientras “Project Hail Mary” añadió 8.5 millones para consolidarse con 638.4 millones globales.

En el terreno independiente, el thriller de terror “Hokum” debutó con 6.4 millones, mientras que “Rebelión en la granja” tuvo un estreno discreto con apenas 3.3 millones.

El impresionante debut de “El diablo viste a la moda 2” refuerza una tendencia cada vez más clara en Hollywood: las franquicias con fuerte carga nostálgica siguen siendo una apuesta segura cuando logran reunir a sus elencos originales y conectar con nuevas generaciones.

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