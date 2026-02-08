Así fue el baile inolvidable de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny apareció en el escenario del Super Bowl con una propuesta que desde el primer segundo dejó claro que llegó al Levi's Stadium para hacer historia. Con una puesta en escena enfocada en representar a su natal Puerto Rico, el artista abrió su presentación con 'Títi Me Preguntó', desatando la reacción inmediata del público.

Ubicado sobre su icónica casita, el cantante interpretó 'Perreo Sola' y posteriormente 'Voy a Llevarte a PR', momento en el que lanzó un mensaje que marcó la narrativa del espectáculo: “Y si estoy en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas”.

¿Quiénes fueron los invitados de Bad Bunny?

Uno de los momentos más sorpresivos del show ocurrió cuando Lady Gaga apareció en el escenario para interpretar 'Die With a Smile' en una versión con arreglos de salsa, provocando una de las reacciones más intensas entre los asistentes.

Posteriormente, el espectáculo cambió de ritmo al recrear una escena de boda, donde el artista interpretó 'Baile Inolvidable' acompañado por bailarines y una producción escénica que mantuvo el dinamismo del show.

La energía continuó con 'Nueva Yol', tema que a la mitad de la canción dio paso a un remix sorpresa con 'Lo que le pasó a Hawaii', en colaboración con Ricky Martin, generando una de las ovaciones más destacadas de la noche.

Mensaje cultural y cierre visual marcaron el final del show

El espectáculo tomó un giro simbólico cuando el artista comenzó a interpretar 'El Apagón', momento en el que la producción simuló un corto circuito en el Levi's Stadium. Posteriormente, Bad Bunny entonó 'Café con Ron' mientras banderas de distintos países latinoamericanos rodearon el escenario.

Durante este segmento, el cantante envió un mensaje dirigido a la comunidad latina al señalar que todos los países representados debían ser “bendecidos por Dios”.

Con un despliegue de fuegos artificiales, el artista cerró el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dejando uno de los momentos más comentados del evento deportivo.

Qué canciones tocó Bad Bunny en el halftime

Tití Me Preguntó

Me porto bonito

Yo perreo sola

Voy a llevarte pa PR

EoO

Mónaco

Safaera

Baile Inolvidable

NUEVAYol

El Apagón

CAFé CON RON

DTMF

Los reflectores del mundo se detuvieron y el hermetismo llegó a su fin

En una explosión de ritmo y cultura, Bad Bunny cumplió con su actuación estelar en el medio tiempo del Super Bowl, cumpliendo la promesa que mantuvo en vilo a la industria: un espectáculo 100 por ciento en español en el escenario más visto del planeta.

Desde los primeros segundos, la producción se reveló como una de las más ambiciosas en la historia del Super Bowl. Con el intérprete boricua posicionado en el centro de una estructura monumental, la puesta en escena combina tecnología de punta con elementos que rinden homenaje a la identidad latina.

El hermetismo que rodeó los ensayos durante semanas se transformó esta noche en una propuesta visual espectacular, diseñada para capturar no solo los reflectores, sino las miradas de una audiencia global estimada en más de 100 millones de personas.

Más allá de la música, el hecho de que el repertorio sea íntegramente en español marca un antes y un después en la narrativa cultural de Estados Unidos. En un contexto político de alta sensibilidad, Bad Bunny utiliza su voz para reafirmar la presencia y el orgullo de la comunidad hispana, transformando el césped del estadio en una "gran fiesta" de empoderamiento.

