Artistas que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl

El Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de California, marcará un antes y un después en la historia del espectáculo deportivo más visto del planeta.

Bad Bunny será el primer artista latino y de habla hispana en encabezar en solitario el show de medio tiempo.

Benito Antonio Martínez Ocasio no solo protagonizará uno de los escenarios más importantes del mundo, sino que lo hará completamente en español, consolidando el peso global de la música urbana latina.

Durante su última conferencia de prensa, el cantante se mostró relajado, vestido con un traje gris de rayas blancas y su característico gorro con “orejitas”. Aunque evitó confirmar detalles, dejó claro que su presentación será “una gran fiesta”.

Invitados sorpresa: especulación y apuestas

Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre artistas invitados, pero la tradición del halftime show indica que las sorpresas son casi inevitables.

Medios especializados, encuestas de fans y casas de apuestas han elaborado listas con posibles apariciones.

Cardi B, la favorita

Cardi B encabeza prácticamente todas las encuestas, con alrededor del 33% de preferencia en sondeos de aficionados de la NFL. Su colaboración con Bad Bunny en “I Like It” y su presencia en el estadio apoyando a su pareja, Stefon Diggs (jugador de los Patriots), la colocan como la candidata número uno.

Drake y Marc Anthony

Drake aparece como segunda opción en popularidad (21%), gracias a su éxito conjunto “Mía” y su estatus internacional.

Marc Anthony figura en tercer lugar (14%), representando una conexión con la salsa y la herencia cultural latina, especialmente puertorriqueña.

Posibles regresos y colaboraciones

También suenan nombres como Jennifer Lopez y Shakira, quienes compartieron escenario con Bad Bunny en el Super Bowl 2020. Un regreso recíproco no sería descabellado.

Otros artistas mencionados con frecuencia incluyen:

Ricky Martin

J Balvin

Jhayco

Rosalía

Karol G

Daddy Yankee

Rauw Alejandro

Ozuna

Residente

Grupo Frontera

Dua Lipa

Taylor Swift

Travis Scott

Pitbull

The Weeknd

Shakira

Aunque algunos han negado participación, el hermetismo es parte de la estrategia del espectáculo.

Las apuestas: audiencia, canciones y cierre

El interés no se limita a los invitados. Las casas de apuestas han abierto líneas sobre:

¿Cuántas personas verán el show?

Las proyecciones rondan los 135.5 millones de espectadores, lo que podría convertirlo en uno de los halftime shows más vistos de la historia.

¿Con qué canción abrirá?

Entre las favoritas están:

“Tití Me Preguntó”

“Baile Inolvidable”

“La Mudanza”

“DTMF”

“Me Porto Bonito”

“Efecto”

“El Apagón”

“Después de la Playa”

“Ojitos Lindos”

“Safaera”

“Mónaco”

“La Canción”

“Chambea”

¿Cuál será el cierre?

En encuestas y momios lidera “DTMF”, seguida por:

“Baile Inolvidable”

“Café con Ron”

“Un Preview”

“Mónaco”

“Nuevayol”

“Pi Torro de Coco”

“Voy a Llevarte Pa PR”

“La Mudanza”

“Lo Que Le Pasó a Hawaii”

El cierre suele ser el momento más explosivo del espectáculo, por lo que la elección será clave.

Un espectáculo con identidad cultural

Bad Bunny ha insinuado que su presentación podría tener un enfoque fuerte en Puerto Rico y en temas sociales recientes.

En distintas apariciones públicas ha hecho referencia a cuestiones migratorias y culturales, lo que abre la posibilidad de que el show combine fiesta y mensaje.

“Quiero que la gente baile y se divierta”, declaró el artista, subrayando que, con invitados o sin ellos, el espectáculo será memorable.

El 8 de febrero de 2026 no será solo fútbol: será cultura pop en su máxima expresión.

