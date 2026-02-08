Podcast
Internacional

Trump califica el show de Bad Bunny como 'el peor de la historia'

El presidente de Estados Unidos criticó el espectáculo, calificándolo como 'absolutamente terrible' y 'uno de los peores de la historia'

  • 08
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras críticas contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por el puertorriqueño, Benito Santos, mejor conocido como Bad Bunny, al que calificó como “absolutamente terrible” y “uno de los peores de la historia”.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump expresó su rechazo tanto al contenido del show como al idioma en el que fue interpretado. “No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, escribió. Además, criticó que el artista cantara completamente en español: “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”.

El mandatario también cuestionó la coreografía del espectáculo, asegurando que “el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero”. En su mensaje, Trump calificó el show como “una bofetada a nuestro país”, al considerar que no refleja lo que, a su juicio, es una nación que “establece nuevos estándares y récords cada día”.

Trump aprovechó la crítica para destacar lo que describió como logros de su administración, incluyendo “el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia”, y acusó a los medios de comunicación de respaldar el espectáculo sin criterio. “Recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo real”, afirmó.

Finalmente, el presidente dirigió un mensaje a la NFL, instando a la liga a “reemplazar de inmediato su ridícula nueva Regla de Inicio”, antes de cerrar su publicación con su ya conocido lema político: “¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”.


Comentarios

