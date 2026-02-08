Los Seattle Seahawks son los nuevos campeones del Super Bowl

Los Seattle Seahawks se proclamaron este domingo como los nuevos campeones de la NFL al vencer a los New England Patriots en el Super Bowl LX, el cual se disputó en la casa de los San Francisco 49ers, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Con esto, la franquicia de Seattle consiguió su segundo Vince Lombardi.

Este es el segundo galardón para los de Washington, en cuatro partidos por el Lombardi (perdiendo el Super Bowl XL en 2006 contra Steelers 21-10 y en 2015 contra Patriots, perdido 28-24), mientras que los famosos "Pats" perdieron su sexto Súper Domingo (y han perdido otros seis, para contabilizar 12 participaciones en total en este juego especial).

El Super Bowl LXI será el domingo 14 de febrero de 2027 en la grama del SoFi Stadium, en Inglewood, California, Estados Unidos, casa de los Carneros de Los Ángeles y Cargadores de Los Ángeles.

Las defensas sí ganan campeonatos

Devon Witherspoon, Derick Hall, Byron Murphy y el resto de la defensiva de los Seahawks fueron un equipo feroz, quienes aplastaron la noche de este domingo a Drake Maye, para que la franquicia se consagrara como el mejor equipo de la NFL por segunda ocasión.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown a AJ Barner, Kenneth Walker III corrió para 135 yardas y Jason Myers acertó en sus cinco intentos de gol de campo.

Uchenna Nwosu culminó una actuación defensiva contundente al interceptar un pase de Maye en el aire después de que Witherspoon golpeara su brazo y lo devolviera 45 yardas para la anotación.

Los Seahawks capturaron a Maye seis veces, incluidas dos cada uno por Hall y Murphy. La captura y pérdida de balón de Hall a finales del tercer cuarto sirvieron la mesa para que Darnold conectara con Barner en un pase de anotación de 16 yardas para poner el marcador 19-0.

La intercepción de Julian Love preparó otro gol de campo que puso el marcador 22-7 con 5:35 restantes.

Los Patriots (17-4) despejaron en las primeras ocho series, excluyendo una rodilla a tierra para terminar la primera mitad.

Además, la defensa de Seattle ayudó a Darnold a convertirse en el primer quarterback de la clase del draft de 2018 en consagrarse en un Super Bowl, por delante de Josh Allen, Baker Mayfield y Lamar Jackson.

La resiliencia de Darnold

Después de que fuera etiquetado como un fracaso, descartado por dos equipos y considerado prescindible por otros dos, Sam Darnold demostró que sus detractores estaban equivocados, llevando a los Seahawks a lograr un récord de 17-3.

Después de liderar la NFL con 20 pérdidas de balón en la temporada regular, Darnold no tuvo ninguna en tres juegos de playoffs. No estuvo particularmente preciso contra una sólida defensa de los Patriots, pero protegió el balón y fue lo suficientemente eficiente, terminando 19 de 38 para 202 yardas.

Comentarios