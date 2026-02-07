Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
Deportes

El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)

Los Halcones Marinos de Seattle nacieron en 1976 como equipo de expansión de la NFL, y como parte del acuerdo tras la fusión con la American Football League

  • 07
  • Febrero
    2026

Los Halcones Marinos (Seahawks) de Seattle nacieron en 1976 como equipo de expansión de la NFL, y como parte del acuerdo tras la fusión con la American Football League (AFL) en 1970.

El nombre “Seahawks” tiene su origen en un concurso de aficionados. En 1975, cuando la NFL otorgó a Seattle una franquicia de expansión, la directiva del equipo organizó un concurso público para elegir el nombre.

La competencia fue un éxito masivo, atrayendo a más de 20,000 participantes con más de 1,700 nombres diferentes. El nombre fue seleccionado y anunciado oficialmente el 17 de junio de 1975 y fue “Seahawks” (que en español se traduce como halcones marinos o, más específicamente, se refiere a la águila pescadora); fue el ganador con 153 personas sugiriéndolo.

El primer intento de llevar un conjunto de la NFL a esa ciudad de Washington surgió a principios de los años 70, cuando al propietario de los Bills de Buffalo, Ralph Wilson, se le sugirió mudar a su franquicia. El esfuerzo no fructificó tras la construcción en 1973 de un nuevo estadio en Buffalo.

WhatsApp Image 2026-02-07 at 09.18.02 (1).jpeg

Tras varios intentos por tener un equipo en Seattle, la NFL le otorgó en 1974 los derechos para una nueva franquicia al grupo de empresarios Seattle Professional Football Inc., que era encabezado por Herman Sarkowsky y Ned Skinner.

La idea, no sólo de este grupo, sino de los empresarios que anteriormente intentaron tener un equipo en Seattle, era llamarlo “Kings” (Reyes), debido a que jugarían en el majestuoso “Kingdome” del Condado de King, en Washington. Problemas legales entre los propios grupos empresariales dieron al traste con esta posibilidad.

El nombre de “Halcones Marinos” fue elegido en 1975 por medio de un concurso entre los aficionados de esa ciudad. El apelativo previamente había sido usado por un equipo de Miami de la All-American Football Conference.

El halcón marino o águila pescadora (llamado también en inglés osprey) es un animal muy común en ambas costas de Estados Unidos. Su nombre es utilizado por varios equipos profesionales y universitarios en ese país.

Los Halcones Marinos de Seattle han cambiado en dos ocasiones de Conferencia, y cuentan con un Campeonato de Súper Bowl (la edición XLVIII, en 2013).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

VACUNAS_26_2_e8b036ddab
Aplican 7 mil 500 vacunas en campaña en Monterrey
EH_DOS_FOTOS_c12762890a
11 años después, Seahawks y Patriots encabezarán un Super Bowl
Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_19_18_fa68c3c922
Drake Lee Maye, la nueva joya de los Patriots
publicidad

Últimas Noticias

cuba_sismo_c1820760cf
Sismo de magnitud 5.5 sacude este domingo a Cuba
AP_26036330456836_297c6b1677
Turismo de guerra: entre la curiosidad y la polémica
AE_Vfg_b7aa9f638b
NL fortalece relaciones internacionales para 2026: Miguel Flores
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
publicidad
×