El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)

Los Halcones Marinos (Seahawks) de Seattle nacieron en 1976 como equipo de expansión de la NFL, y como parte del acuerdo tras la fusión con la American Football League (AFL) en 1970.

El nombre “Seahawks” tiene su origen en un concurso de aficionados. En 1975, cuando la NFL otorgó a Seattle una franquicia de expansión, la directiva del equipo organizó un concurso público para elegir el nombre.

La competencia fue un éxito masivo, atrayendo a más de 20,000 participantes con más de 1,700 nombres diferentes. El nombre fue seleccionado y anunciado oficialmente el 17 de junio de 1975 y fue “Seahawks” (que en español se traduce como halcones marinos o, más específicamente, se refiere a la águila pescadora); fue el ganador con 153 personas sugiriéndolo.

El primer intento de llevar un conjunto de la NFL a esa ciudad de Washington surgió a principios de los años 70, cuando al propietario de los Bills de Buffalo, Ralph Wilson, se le sugirió mudar a su franquicia. El esfuerzo no fructificó tras la construcción en 1973 de un nuevo estadio en Buffalo.

Tras varios intentos por tener un equipo en Seattle, la NFL le otorgó en 1974 los derechos para una nueva franquicia al grupo de empresarios Seattle Professional Football Inc., que era encabezado por Herman Sarkowsky y Ned Skinner.

La idea, no sólo de este grupo, sino de los empresarios que anteriormente intentaron tener un equipo en Seattle, era llamarlo “Kings” (Reyes), debido a que jugarían en el majestuoso “Kingdome” del Condado de King, en Washington. Problemas legales entre los propios grupos empresariales dieron al traste con esta posibilidad.

El nombre de “Halcones Marinos” fue elegido en 1975 por medio de un concurso entre los aficionados de esa ciudad. El apelativo previamente había sido usado por un equipo de Miami de la All-American Football Conference.

El halcón marino o águila pescadora (llamado también en inglés osprey) es un animal muy común en ambas costas de Estados Unidos. Su nombre es utilizado por varios equipos profesionales y universitarios en ese país.

Los Halcones Marinos de Seattle han cambiado en dos ocasiones de Conferencia, y cuentan con un Campeonato de Súper Bowl (la edición XLVIII, en 2013).

