Bad Bunny agrega intérprete de lenguaje de señas a su gira

En el Coliseo de Puerto Rico, los intérpretes de lengua de señas hicieron posible que cientos de personas sordas disfrutaran del concierto de Bad Bunny “No me quiero ir de aquí”, acercando las letras y el ritmo de la música urbana a un público que históricamente ha reclamado inclusión.

“Ha sido una experiencia maravillosa, en cuestión de accesibilidad, de poder entender lo que se está diciendo en la música, cuál es el vocabulario que se está usando, y las señas, su energía, el ritmo va a la par con lo que es el concierto”, afirmó Zoé Marie Rodríguez, joven sorda que asistió al espectáculo en San Juan.

Rodríguez, graduada en psicología y en interpretación de señas, relató que no tuvo acceso a la música en su infancia.

Sin embargo, tras acudir en abril a un recital con intérpretes de la banda puertorriqueña Chuwi, descubrió la experiencia de sentir las vibraciones y comprender las letras a través de la lengua de señas.

En Puerto Rico, cerca de 200,000 personas presentan algún grado de sordera, de acuerdo con la Defensoría de Personas con Impedimento.

Para ellas, el acceso a conciertos con intérpretes es fundamental.

“Es importante enfatizar que es mejor estar cerca del intérprete de lengua de señas para poder relacionarnos con lo que está ocurriendo en tarima”, destacó Rodríguez, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Sordos y Sordos-Ciegos (APSSC).

El Coliseo José Miguel Agrelot fue el primero en Latinoamérica en disponer de intérpretes de señas en todos sus eventos.

Iniciativa que, según Rodríguez, debería replicarse en el mundo: “Si no hay intérprete me desconecto, no puedo entender cuál es el concepto ni conectar con la energía de la música como lo hacen los demás”.

La inclusión de intérpretes en espectáculos no se limita a Bad Bunny. Artistas como la española Rozalén o el puertorriqueño PJ Sin Suela también han incorporado este recurso en sus presentaciones, incluso en plataformas internacionales como Tiny Desk.

Uno de los intérpretes presentes en los conciertos de Bad Bunny, José de Jesús Rosado, destacó que su labor va más allá de traducir palabra por palabra: “No interpretamos solo lo que dice la letra, sino lo que el cantante pretende proyectar. Adaptamos el lenguaje al idioma de los espectadores y a los usos de cada país”.

Tanto Rodríguez como Rosado coinciden en que la accesibilidad debe ir más allá del entretenimiento.

“Con el mismo fervor que hay intérprete de lengua de señas en los conciertos, que también esté en la educación o en las citas médicas”, subrayó el intérprete.

La experiencia en San Juan refleja una lucha de años de la comunidad sorda en Puerto Rico por lograr inclusión en espacios culturales, y confirma que la música, más allá del sonido, también se siente y se comparte.

