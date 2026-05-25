Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_76_1fdeaddb00
Escena

Aparece Gerard Piqué en concierto de Bad Bunny

Varios asistentes aseguraron que se mostró relajado y disfrutando completamente del ambiente del concierto, donde también estuvieron presentes influencers.

  • 25
  • Mayo
    2026

Gerard Piqué volvió a convertirse en tema de conversación luego de aparecer sorpresivamente como invitado especial durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico.


El exfutbolista español asistió al espectáculo del cantante puertorriqueño y fue captado disfrutando del show desde “La Casita”, una exclusiva zona VIP que ha reunido a distintas celebridades internacionales durante la residencia del artista. 

Videos compartidos en redes sociales muestran a Piqué cantando, bailando y conviviendo con otros invitados mientras Bad Bunny interpretaba algunos de sus mayores éxitos frente a miles de personas. 

La presencia del empresario y exjugador del Barcelona llamó especialmente la atención debido a que desde su separación con Shakira, cada una de sus apariciones públicas suele generar conversación inmediata entre usuarios y medios internacionales.


Además, varios asistentes aseguraron que Piqué se mostró relajado y disfrutando completamente del ambiente del concierto, donde también estuvieron presentes influencers, deportistas y figuras del entretenimiento.


“La Casita” se ha convertido en uno de los espacios más exclusivos y comentados de la residencia musical de Bad Bunny en Puerto Rico, ya que distintas celebridades han sido vistas acompañando al cantante durante sus presentaciones.


Como era de esperarse, las imágenes de Gerard Piqué en el concierto rápidamente comenzaron a viralizarse en TikTok, Instagram y X, donde usuarios reaccionaron tanto a su presencia como al ambiente de fiesta vivido durante la noche.


Mientras tanto, Bad Bunny continúa rompiendo récords con su residencia de conciertos en Puerto Rico, considerada uno de los eventos musicales más importantes y exitosos del año dentro de la música latina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tiroteos_dejan_siete_muertos_cuatro_heridos_puerto_rico_927520a13f
Tiroteos dejan siete muertos y cuatro heridos en Puerto Rico
Fobia_18_00b8f7406d
Fobia arma fiesta retro en Monterrey y reafirma su legado rockero
IMG_20260523_180911_a07f4c31af
Inicia Torneo Nacional de Béisbol 'Ángel Macías' en Salinas
publicidad

Últimas Noticias

suma_samuel_garcia_mas_3500_millones_gira_europea_a120b014c6
Suma Samuel García más de US$3,500 millones en gira europea
cnte_anuncia_paro_nacional_bc5e3154e0
Gobierno y Educación anuncian mesa de diálogo con CNTE
rampa_frenado_rumbo_nuevo2_b266592a6e
Siguen sin comenzar rampa de frenado en la carretera Rumbo Nuevo
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Yayo_de_la_Torre_97c2941e22
Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×