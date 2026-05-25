Aparece Gerard Piqué en concierto de Bad Bunny

Gerard Piqué volvió a convertirse en tema de conversación luego de aparecer sorpresivamente como invitado especial durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico.



El exfutbolista español asistió al espectáculo del cantante puertorriqueño y fue captado disfrutando del show desde “La Casita”, una exclusiva zona VIP que ha reunido a distintas celebridades internacionales durante la residencia del artista.

Videos compartidos en redes sociales muestran a Piqué cantando, bailando y conviviendo con otros invitados mientras Bad Bunny interpretaba algunos de sus mayores éxitos frente a miles de personas.

La presencia del empresario y exjugador del Barcelona llamó especialmente la atención debido a que desde su separación con Shakira, cada una de sus apariciones públicas suele generar conversación inmediata entre usuarios y medios internacionales.



Además, varios asistentes aseguraron que Piqué se mostró relajado y disfrutando completamente del ambiente del concierto, donde también estuvieron presentes influencers, deportistas y figuras del entretenimiento.



“La Casita” se ha convertido en uno de los espacios más exclusivos y comentados de la residencia musical de Bad Bunny en Puerto Rico, ya que distintas celebridades han sido vistas acompañando al cantante durante sus presentaciones.



Como era de esperarse, las imágenes de Gerard Piqué en el concierto rápidamente comenzaron a viralizarse en TikTok, Instagram y X, donde usuarios reaccionaron tanto a su presencia como al ambiente de fiesta vivido durante la noche.



Mientras tanto, Bad Bunny continúa rompiendo récords con su residencia de conciertos en Puerto Rico, considerada uno de los eventos musicales más importantes y exitosos del año dentro de la música latina.

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