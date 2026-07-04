Bad Bunny hace vibrar París con su gira mundial

Bad Bunny conquistó París con el primero de sus dos conciertos en la capital francesa, donde reunió a cerca de 45,000 personas

Bad Bunny conquistó París con el primero de los dos conciertos que ofrecerá en la capital francesa como parte de su gira "Debí tirar más fotos".

Cerca de 45,000 personas acompañaron al cantante puertorriqueño en un espectáculo de dos horas y media en el que la música, el baile y la identidad de Puerto Rico fueron los grandes protagonistas.

Con un público entregado desde el primer minuto, Benito Antonio Martínez Ocasio apareció en el escenario tras la tradicional introducción de "LA MuDANZA", desatando la euforia de miles de seguidores que corearon cada una de sus canciones.

Puerto Rico fue el protagonista de la noche

El espectáculo estuvo marcado por constantes referencias a la cultura puertorriqueña. Bad Bunny estuvo acompañado por agrupaciones tradicionales de la isla, como Los Pleneros de la Cresta y el grupo Chuwi, además de interpretar temas como "Tití me preguntó", "Yo perreo sola", "CAFé CON RON", "DÁKITI", "Yonaguni", "El apagón" y "DtMF".

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el cantante dedicó unas palabras al público.

"Todas las personas de Francia, todos los latinos aquí presentes, sepan que por esta noche, solo por esta noche, todos los que estamos aquí somos puertorriqueños", expresó.

El artista también recordó que no se presentaba en París desde 2019 y confesó la emoción que significó regresar a la ciudad con una gira mucho más ambiciosa.

Durante el concierto, Bad Bunny mantuvo una comunicación constante con el público, siempre en español, e invitó a los asistentes a disfrutar el momento.

"Péguense a su pareja lo más que puedan, mientras más 'pegaos', más fuerte, más entusiasmo, este es el momento", dijo antes de añadir un mensaje para quienes acudieron solos: "¡Abrácense a ustedes mismos!".

El cantante también aprovechó la rivalidad deportiva entre París y Marsella para provocar la respuesta de los asistentes en algunos momentos del espectáculo, aunque el mensaje predominante durante la noche fue el de celebrar la música y compartir la experiencia.

Sin invitados sorpresa, pero con todos sus éxitos

A diferencia de otras presentaciones de la gira, el primer concierto en París no contó con artistas invitados sobre el escenario.

Aun así, el puertorriqueño sorprendió al interpretar "VOU 787", una canción dedicada especialmente al público francés, antes de cerrar la noche con "EoO" entre efectos pirotécnicos y una producción cuidadosamente diseñada.