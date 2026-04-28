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Bad Gyal llega a Monterrey con ‘Más Cara World Tour’

La artista llevará su gira internacional a Latinoamérica, Estados Unidos y grandes festivales europeos en una nueva apuesta por consolidar su presencia mundial

  • 28
  • Abril
    2026

La cantante Bad Gyal confirmó este martes que su exitoso “Más Cara World Tour” cruzará fronteras con una ambiciosa gira internacional que recorrerá Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto Rico, reforzando su posición como una de las artistas españolas con mayor proyección global.

Tras reunir a más de 85 mil espectadores en España, la cantante catalana apuesta ahora por una ofensiva internacional de 15 fechas.

Latinoamérica, prioridad en octubre

La gira desembarcará en América Latina durante octubre con una serie de conciertos en algunos de los mercados musicales más relevantes de la región.

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El recorrido incluye paradas el 14 de octubre en Buenos Aires, el 18 de octubre en Bogotá y una importante escala en México con tres fechas consecutivas:

  • 22 de octubre, Ciudad de México
  • 23 de octubre, Monterrey
  • 25 de octubre, Guadalajara

Con ello, Bad Gyal fortalece su vínculo con el público latinoamericano, clave en la expansión del urbano europeo.
Estados Unidos y Puerto Rico se suman al fenómeno

Tras su paso por Latinoamérica, la intérprete de “Chulo”, “DaMe” y “Última noche” continuará su gira en Norteamérica y el Caribe con conciertos en ciudades estratégicas:

  • Miami — 28 de octubre
  • San Juan — 30 de octubre
  • Chicago — 1 de noviembre
  • Nueva York — 4 de noviembre
  • Los Ángeles — 6 de noviembre
  • Dallas — 8 de noviembre

La ruta confirma el objetivo de la artista de fortalecer su presencia en el competitivo mercado estadounidense, donde el reguetón, el dancehall y los sonidos urbanos globales continúan expandiéndose.

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Europa también forma parte del plan

Antes de su salto americano, Bad Gyal participará en destacados festivales europeos como Primavera Sound Barcelona, Primavera Sound Oporto y Roskilde en Dinamarca, escenarios que apuntalan su visibilidad dentro del circuito internacional.

Con colaboraciones junto a figuras como Karol G, Ozuna, Rauw Alejandro y Myke Towers, Bad Gyal ha construido una identidad musical que fusiona dancehall, reguetón, trap y pop, convirtiéndose en una referencia de la música urbana en español.

Su oficina define esta nueva etapa como una prueba de “la consolidación de su presencia internacional”, en un momento en que la cantante busca transformar su éxito local en una plataforma verdaderamente global.


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