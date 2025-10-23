Bad Bunny recibe el Billboard al artista latino del siglo XXI

Bad Bunny recibió este jueves el premio Billboard al artista latino del siglo XXI de las manos de la legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, y después de una corta serenata de los Pleneros de la Cresta en la que el artista no paró de cantar y bailar.

"Cuando empecé mi carrera, ser latino significaba enfrentar muchos rechazos, muchos no, muchas puertas cerradas", dijo la actriz de 93 años.

Durante la premiación, el "Conejo Malo" estuvo acompañado de sus colaboradores más cercanos y uno de sus hermanos menores, Bernie Martínez Ocasio.

Rita Moreno presents the Latin Artist of the 21st Century award to Bad Bunny at the Billboard Latin Music Awards. 🥹🇵🇷

pic.twitter.com/di1umSIj5v — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) October 24, 2025

Con el público aplaudiéndolo de pie, el puertorriqueño fue homenajeado con una pequeña presentación de los Pleneros, quienes lo acompañaron e interpretaron "CAFÉ CON RON", uno de los temas de su último proyecto, "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS".

Mientras Bad Bunny la escuchaba con la boca abierta, Moreno siguió: "Las oportunidades eran pocas e inexistentes y cada paso adelante era una victoria. Hoy veo un artista que llega al mundo entero". Luego se dirigió a él: "Hello, nene, ¿cómo estás, nene? Estás bueno también, enterito", bromeó.

Bad Bunny sabía desde hace semanas que recibiría el galardón en los Premios, al que llegó además como el más nominado, con 27 nominaciones. Sin embargo, confesó sobre el escenario que no había preparado un discurso porque "genuinamente no comprendo por qué soy yo el que está aquí".

Además, reconoció el esfuerzo de los jóvenes que sueñan con hacer una carrera artística. "Siempre me voy a identificar con esos artistas porque me considero igual. Un joven que sigue soñando con muchas metas y muchas cosas por hacer".

Para cerrar, Bad Bunny aseguró que recibe el premio "con mucha humildad". Seguiré siendo el mismo y esa es la enseñanza que quisiera darles a todos los artistas. Sean ustedes siempre; vayan al estudio, diviértanse, desahóguense, sean ustedes. Digan lo que les duele, lo que los hace felices. Y nunca se olviden de ser ustedes mismos".

Bad Bunny receives the “Album of the Year” award tonight at the 2025 Billboard Latin Music Awards for “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. 🏆🐸pic.twitter.com/ENj6tvwrvs — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) October 24, 2025

