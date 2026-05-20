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La figura de Bad Bunny llegará al Museo de Cera de Madrid

El Museo de Cera de Madrid anunció que incorporará una figura de Bad Bunny, una de las más solicitadas por los seguidores del artista

  • 20
  • Mayo
    2026

El Museo de Cera de Madrid anunció la incorporación de una figura del cantante puertorriqueño Bad Bunny, como parte de la ampliación de su colección dedicada a personalidades internacionales.

La institución informó este miércoles que la escultura del intérprete urbano se encuentra en la etapa final de elaboración y será presentada próximamente al público.

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Figura busca reflejar su esencia

De acuerdo con el museo, el equipo artístico trabaja en los últimos detalles de la figura, la cual ha sido desarrollada con altos estándares de precisión y realismo.

La intención, señalaron, es capturar tanto la apariencia como la personalidad que caracteriza al cantante, considerado actualmente una de las figuras más influyentes de la música internacional.

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El recinto destacó que la llegada de Bad Bunny es una de las incorporaciones más esperadas por visitantes y seguidores de la música urbana, especialmente entre las nuevas generaciones.

Con esta nueva pieza, el Museo de Cera de Madrid busca fortalecer su catálogo de celebridades vinculadas al entretenimiento, deporte, cine, historia y cultura mundial.

La llegada del artista coincide además con su próxima serie de conciertos en la capital española, donde ofrecerá presentaciones el 30 y 31 de mayo, además de ocho fechas adicionales durante junio en el estadio Metropolitano de Madrid.


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